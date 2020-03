Bản tin Hình sự: Cướp ví người mua dâm đồng giới vì nhận ra là kẻ đã 'bom hàng'

Quảng cáo

Nhận ra người mua dâm đồng giới của bạn là kẻ đã "bom hàng" mình trước đây nên Lê Miền Nam (SN 1996, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) rủ đồng bọn là Nguyễn Văn Cường (SN 1994, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) đến để cướp toàn bộ số tiền 7, 1 triệu đồng trong ví của người này. Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can đối với Nam và Cường. (xem chi tiết)

Khách ăn uống tại nhà hàng có nhu cầu mua dâm nên Đinh Thị Thiết (sinh năm 1982, quê Bến Tre, quản lý nhà hàng) “báo giá” 2 triệu đồng/lượt “vui vẻ” và nhận 1 triệu đồng tiền “bo” nhưng khi bị lực lượng chức năng mời đến làm việc thì nữ quản lý này nói rằng số tiền trên là khách nhờ đi mua shisha. Công an Quận 1, TP. HCM đã tạm giữ Thiết để điều tra, làm rõ về hành vi môi giới mại dâm. (xem chi tiết)

Lư Phú Tường (SN1976, ngụ huyện Bình Chánh) giả vờ mua thịt heo rồi ra tay giật sợi dây chuyên của người bán hàng trên đường Thiên Phước, quận 11 nhưng vừa định bỏ chạy thì bị bà chủ sạp thịt heo túm cổ áo quật ngã, bắt giao cho công an. Công an quận 11, TP. HCM đã tạm giữ hình sự Tường để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. (xem chi tiết)

Ngửi thấy mùi hôi thối phát ra quanh căn nhà của ông Đ.X.B (SN 1970), ở ấp Trảng Sắn, xã Vĩnh Hòa, người dân đi kiểm tra thì phát hiện thi thể ông B đang phân hủy ở bồn nước ở nhà vệ sinh. Công an huyện Phú Giáo (Bình Dương) đang điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong. (xem chi tiết)

Tiêu Thị Tuyết Sương (46 tuổi, ở xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước) mới chỉ học hết lớp 9 nhưng có thời gian giúp việc cho một phòng khám tư nên đã làm giả nhiều loại vắc xin, trong đó có vắc xin phòng bệnh Covid-19 để lừa tiêm cho nhiều người nhằm lấy tiền. Công an TP Quy Nhơn (Bình Định) đã bắt khẩn cấp và khám xét nhà bà Sương để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. (xem chi tiết)

Nửa đêm, nhiều căn nhà ở C7/19 Ấp 4a, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP. HCM bị một nhóm thanh niên đeo khẩu trang, đội nón che kín mặt chạy xe máy tạt sơn đỏ, sơn trắng, chất bẩn vào cổng sắt. Sau khi tiếp nhận trình báo sự việc, công an huyện Bình Chánh có mặt tại hiện trường khám nghiệm điều tra. (xem chi tiết)

Đột kích quán karaoke Nam Dương, tọa lạc tại số nhà 24, đường An Phú 16, Khu phố 4, phường An Phú, TP Thuận An lực lượng chức năng phát hiện có 36 nam nữ đang phê may túy. Công an TP Thuận An (Bình Dương) đang củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng có hành vi tàng trữ, sử dụng chất ma túy. (xem chi tiết)

Cơ quan điều tra (CQĐT) Công an tỉnh Bắc Giang vừa đề nghị viện kiểm sát cùng cấp truy tố các bị can là cán bộ được giao nhiệm vụ giải phóng mặt bằng tại dự án Tây Yên Tử (huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang) vì lên phương án bồi thường sai đối tượng. Vụ án có trách nhiệm của ông Giáp Văn Tâm – Phó chủ tịch UBND huyện Sơn Động nhưng cơ quan điều tra cho rằng chỉ cần xử lý hành chính đã đủ sức răn đe. (xem chi tiết)

Lộc Liên

Tổng hợp