Bản tin Hình sự: 'Đại gia' Cao Toàn Mỹ không vu khống Hoa hậu Phương Nga

Cơ quan điều tra xác định không có căn cứ Cao Toàn Mỹ vu khống Phương Nga, và hoa hậu thật sự nhận 16,5 tỷ từ ông này. Quan điểm này của Công an TP HCM đã được VKS cùng cấp thống nhất ngày 30/8. Cơ quan điều tra đã ra quyết định không khởi tố vụ án Vu khống theo đơn tố cáo của Trương Hồ Phương Nga (32 tuổi, Hoa hậu người Việt tại Nga) đối với ông Cao Toàn Mỹ (42 tuổi).Trước đó, ngày 1/4/2014, ông Mỹ tố cáo Phương Nga và Thùy Dung vay tiền để kinh doanh spa nhưng không trả. Hơn một tháng sau, Phương Nga tố cáo ông Mỹ vu khống vì cho rằng đại gia đã tặng mình 16,5 tỷ đồng và sau một thời gian cô đã trả lại số tiền này.

Bị tấn công bất ngờ, Kiệt cùng cả nhóm bỏ chạy thoát thân, còn nhóm của Tiến dùng hung khí chém bể kính xe hủ tiếu rồi bỏ đi. Sau đó, hai nhóm lên mạng xã hội hẹn nhau để ‘quyết chiến’. Khuya 7/8, nhóm của Tiến huy động được khoảng 30 thanh thiếu niên tụ tập ở quận 8 rồi chia vũ khí, di chuyển sang quận 4 để ‘huyết chiến’ với nhóm đối phương. Qua đến nơi, cả nhóm xông vào hẻm 170, đường Hoàng Diệu, quận 4 bị nhóm của Kiệt phục sẵn ùa ra tấn công. Trong lúc hỗn chiến một thiếu niên biệt hiệu "Chó con" bị chém trọng thương (xem chi tiết).

Theo thượng tá Nguyễn Đăng Nam (Trưởng Phòng cảnh sát Hình sự - PC02, Công an TP HCM), dịch vụ đòi nợ thuê thuộc ngành nghề kinh doanh nhạy cảm, các quy định về hoạt động rất chặt chẽ, nhân viên công ty buộc phải có trình độ, có đạo đức và lối sống lành mạnh. Nhưng hầu hết các doanh nghiệp đòi nợ thuê đều có dấu hiệu cấu kết băng nhóm sử dụng chiêu trò, kéo đám đông tụ tập trước cơ sở kinh doanh hay nhà riêng của khách nợ làm mất uy tín của họ (xem chi tiết).

Ngày 31/8, nguồn tin từ UBND xã Cư Elang, huyện Ea Kar xác nhận, Cơ quan CSĐT Công tỉnh Đắk Lắk đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 cặp vợ chồng vì đã có hành vi “giúp sức” cho cán bộ địa chính xã này trục lợi tiền đến bù dự án ngàn tỷ hồ Krông Pắk Thượng (xem chi tiết).

Thanh tra Sở TT-TT tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định xử phạt hành chính 10 triệu đồng đối với Lê Hoài Nam (29 tuổi, ngụ xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) về hành vi phát tán thông tin sai sự thật. Ngày 28/8, trên tài khoản facebook Mặc Ngôn xuất hiện dòng trạng thái: “Ngay lúc này đây gần chợ Liên Nghĩa, một vụ chặt đầu dã man xảy ra. Hiện công an đang điều tra làm rõ…”.Nội dung thông tin này được đăng cùng một số hình ảnh máu me rùng rợn, nhiều người tụ tập trước một con hẻm, công an đang làm việc tại hiện trường (xem chi tiết).

Sáng nay, 31/8, trao đổi với PV Tiền phong, Thiếu tá Lê Viết Đường, Phó trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết đơn vị vừa phát hiện tài xế cùng chiếc xe gây tai nạn làm 3 người bị thương tại TP Vinh (Nghệ An). Tại CQĐT, đối tượng khai là Nguyễn Văn Dần (SN 1994, trú xã Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) là người lái chiếc xe kia morning gây tai nạn làm 3 người bị thương vào tối 26/8 tại địa bàn xã Cẩm Quang (xem chi tiết).

Ngày 31/8, một đoạn clip ghi cảnh hỗn chiến tại phố "Tây" đường Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TPHCM đăng tải trên mạng xã hội cho thấy có 2 nhóm gồm nhiều thanh niên nam nữ ẩu đả, xô xát nhau lúc rạng sáng cùng ngày. Theo nội dung đoạn video clip do người dân ghi lại, hai nhóm gồm hàng chục người xảy ra mâu thuẫn rồi dùng bàn ghế, vật dụng trong quán đánh nhau túi bụi. Thậm chí, một thanh niên còn cầm hung khí lao vào chém loạn xạ khiến nhiều du khách người nước ngoài hốt hoảng chạy vào các nhà hàng gần đó né tránh (xem chi tiết).

Nguyễn Thị Cúc (30 tuổi, Hà Nội) vừa bị Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) triệt phá hôm 27/8. để điều tra về hành vi môi giới mại dâm. Theo cơ quan điều tra, Cúc quy tụ khoảng 10 cô gái có nhan sắc, ngoại hình, cao từ 1m7 tham gia đường dây, quảng cáo đây là sinh viên, hot girl, hoa khôi. Cúc sắp xếp cho các cô gái này thỉnh thoảng la cà ở một số sự kiện, ăn mặc trau chuốt rồi chụp hình đăng trên mạng xã hội. Giá "phục vụ" tại Hà Nội của mỗi cô gái chừng 7-10 triệu đồng một lượt, xa hơn sẽ có giá 20 triệu đồng. Nếu khách muốn đi du lịch, Cúc thỏa thuận giá 3.000-5.000 USD trong 3-5 ngày, và phải chịu mọi chi phí đi lại. Trong các giao dịch này, Cúc nhận 30% tiền môi giới.



