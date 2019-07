Bản tin Hình sự: Đại úy biên phòng bị cảnh cáo vì làm cô giáo mầm non có bầu

Công ty này là đơn vị cung cấp dung môi, hóa chất để Trịnh Sướng và đồng bọn sản xuất xăng giả. (Xem chi tiết) Liên quan đến đường dây sản xuất xăng giả của đại gia Trịnh Sướng, Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Lưu Văn Nguyện (SN 1977) - Chủ tịch Hội đồng quản trị Cty CP dầu khí Bình Minh. Theo cơ quan điều tra,

nghi án trộm đột nhập căn hộ tại khu đô thị Ciputra (phường Xuân Đỉnh) phá két sắt trộm tài sản khoảng hơn 8 tỷ gốm tiền, ngoại tệ, vàng và 4 đồng hồ trị giá tới 7 tỷ. Căn hộ bị trộm đột nhập thuộc sở hữu của ông L.G.M. (Tổng giám đốc của một cty ở Hà Nội) và người này hiện không có mặt tại Việt Nam. (Xem chi tiết) Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đang điều tra. Căn hộ bị trộm đột nhập thuộc sở hữu của ông L.G.M. (Tổng giám đốc của một cty ở Hà Nội) và người này hiện không có mặt tại Việt Nam.

bất ngờ kiểm tra chiếc ôtô có nghi vấn do Vũ Đình Kiên (25 tuổi) cầm lái cùng Trần Mạnh Chung (30 tuổi, cùng quê Hải Dương) ngồi bên và phát hiện 100 bánh heroin trong cốp xe. Cùng lúc, các trinh sát bắt Trần Đức Thành (30 tuổi) và Lý A Súa (27 tuổi, cùng quê Điện Biên) đang đi phía trước làm cảnh giới cho chiếc xe của Kiên. (Xem chi tiết) Công an tỉnh Hòa Bình. Cùng lúc, các trinh sát bắt Trần Đức Thành (30 tuổi) và Lý A Súa (27 tuổi, cùng quê Điện Biên) đang đi phía trước làm cảnh giới cho chiếc xe của Kiên.

anh Nguyễn Văn Giản (32 tuổi, ngụ xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm) bị Nguyễn Minh Thắng (ngụ xã Hòa Ninh, huyện Đức Trọng) tạt nguyên nồi lẩu đang sôi vào mặt khiến nạn nhân bị bỏng 12% phần đầu, mặt, cổ và ngực. Công an huyện Di Linh (Lâm Đồng) đang điều tra vụ việc. (Xem chi tiết) Hỏi tuổi của bố một thanh niên ngồi cùng bàn trong tiệc cưới để dễ xưng hô,khiến nạn nhân bị bỏng 12% phần đầu, mặt, cổ và ngực. Công an huyện Di Linh (Lâm Đồng) đang điều tra vụ việc.

cảnh cáo đối với Đại úy N.S.H - cán bộ Trạm cửa khẩu đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo vì có quan hệ bất chính làm nữ giáo viên một trường mầm non ở Hà Tĩnh dẫn đến mang thai. Đại úy H. cũng thừa nhận vụ việc nhưng cho rằng mình đã có gia đình nên không thể nhận trách nhiệm về đứa con đang mang trong bụng người tình. (Xem chi tiết) Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã thi hành kỷ luật bằng hình thức. Đại úy H. cũng thừa nhận vụ việc nhưng cho rằng mình đã có gia đình nên không thể nhận trách nhiệm về đứa con đang mang trong bụng người tình.

tài xế taxi Trần Văn Đại (40 tuổi ngụ xã Phú An, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) bị đối tượng dùng dao cứa cổ trọng thương. Công an tỉnh Long An cho biết đang phối hợp Công an huyện Bến Lức truy xét nghi phạm gây án. (Xem chi tiết) Khi chở nam thanh niên từ Công viên Phú Lâm (quận Bình Tân, TPHCM) đến thị trấn Bến Lức (tỉnh Long An),. Công an tỉnh Long An cho biết đang phối hợp Công an huyện Bến Lức truy xét nghi phạm gây án.

Bi dì la mắng vì ham chơi,. Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ Nhị để điều tra về hành vi Giết người, Cướp tài sản.Bất ngờ kiểm tra quán cà phê ở xã Tân Mỹ do Đào Tự Điệp (26 tuổi, trú Hà Nội) làm chủ,. Điệp thừa nhận khi khách có "nhu cầu vui vẻ" sẽ gọi để Hào điều người tới đây "phục vụ". Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố, tạm giam 2 đối tượng trên để điều tra hành vi môi giới mại dâm, chứa gái mại dâm.

