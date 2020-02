Bản tin Hình sự: Diễn biến mới vụ giám đốc viện nghi gom khẩu trang bán giá cao

Quảng cáo

UBND quận Gò Vấp (TPHCM) đã ra quyết định tạm đình chỉ chức vụ Giám đốc bệnh viện quận và chuyển cơ quan công an quận Gò Vấp điều tra đối với bác sĩ Phạm Hữu Quốc- người đang mắc "nghi án" thu gom hàng triệu khẩu trang với giá thấp sau đó bán giá cao thu lãi nhiều tỷ đồng. (xem chi tiết).

Để phòng chống dịch Covid-19, hai anh em ruột là cháu N.M.S (sinh năm 2014) và N.T.M (sinh năm 2017) nghỉ học ở nhà cùng ông bà tại xã Đại Bản, huyện An Dương (TP.Hải Phòng); Trưa ngày 27/2, khi ông bà đi làm đồng còn bố mẹ đi làm tại KCN Nomura (Hải Phòng), hai cháu bị rơi xuống bể nước của gia đình và tử vong. UBND xã Đại Bản đã đến chia buồn cùng gia đình và báo cáo sự việc lên UBND huyện An Dương. (xem chi tiết)

Phòng PC02, Công an tỉnh Nghệ An vừa ra thông báo truy tìm người mất tích là em Vương Tuấn Khoa (SN 2011), học sinh lớp 3, Trường Tiểu học phường Lê Lợi – con anh Vương Tuấn Hưng (SN 1975, trú tại Khối 7, phường Quán Bàu, TP Vinh) và Lưu Xuân Đạt (SN 2007), học sinh lớp 6, THCS phường Quán Bàu - con trai anh Lưu Xuân Thành cùng trú TP Vinh. (xem chi tiết)

Ông Phan Văn Anh Vũ ( tức Vũ “nhôm”) được TAND TP Hà Nội triệu tập với tư cách người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong phiên tòa xét xử bị cáo Trương Duy Nhất. Lý do, phía truy tố cho rằng ông Nhất giúp Vũ “nhôm” mua nhà đất công sản với giá ưu đãi. Tuy nhiên, phiên xử sáng nay (28/2) sau đó đã phải tạm hoãn vì cả 2 luật sư của ông Nhất đều vắng mặt. (xem chi tiết)

Công an thành phố Hải Phòng vừa bắt quả tang Lâm Bích Liên (sinh năm 1973, đăng ký HKTT và chỗ ở: Số 38/78 đường Cầu Đất, phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) khi đang vận chuyển, tàng trữ 8 bánh (8,5kg) heroin ở trước cửa nhà đối tượng này. Liên là một trong những mắt xích quan trọng trong đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ Trung Quốc về Hải Phòng. (xem chi tiết)

Cơ quan điều tra (Cục Điều tra - Viện Kiểm sát Tối cao) thực hiện thủ tục tiếp nhận đơn tố giác tội phạm theo quy định pháp luật từ ông Cao Văn Đức, người từng là Công an huyện Tuần Giáo (tỉnh Điện Biên). Ông Đức phản ánh việc Công an huyện Tuần Giáo từ năm 2016 đã hợp thức hóa vụ gỗ lậu gây xôn xao dư luận địa phương- vụ việc từng được báo Tiền Phong phản ánh trước đó. (xem chi tiết)

Rạng sáng 28/2, người đi đường tá hoả phát hiện anh N.T.Đ (41 tuổi, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum) chết trong tư thế treo cổ trên cây thông ven đường của phường. Công an tỉnh Kon Tum đã khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ tử vong. (xem chi tiết)

Cụ bà V.T.D (88 tuổi) do lớn tuổi, đãng trí, lúc nhớ lúc quên khiến việc sinh hoạt cá nhân hàng ngày không theo ý muốn vợ chồng con trai là ông V.Q.T (56 tuổi) và con dâu P.T.L (57 tuổi, cùng ngụ xã An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo) nên bị con dâu đánh liên tục vào người. Công an huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang đã tạm giữ hành chính đối với vợ chồng bà L và ông T để làm rõ hành vi bạo hành. (xem chi tiết)

