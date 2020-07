Bản tin Hình sự: Diễn viên, người mẫu bán dâm cho doanh nhân với giá 30.000USSD

Ập vào một khách sạn 4 sao trên địa bàn phường Bến Nghé (quận 1, TPHCM) Cục Cảnh sát Hình sự (C02)-Bộ Công an đã bắt quả tang 3 cô gái đang bán dâm giá từ 18.000-30.000 USD. Cùng thời điểm, lực lượng chức năng cũng ập vào một căn hộ cao cấp ở quận 7 (TP HCM) bắt Lục Triều Vỹ (27 tuổi, quê Đà Nẵng) khi người này đang điều một số người mẫu, diễn viên khác đi bán dâm cho khách.Kiểm tra 53 gói bưu phẩm được gửi từ các tỉnh/thành phía Bắc về An Giang từ tháng 6/2020 đến nay nhưng không có người nhận,Lực lượng chức năng An Giang đang xác minh, điều tra nguồn gốc số hung khí trên.Thuê taxi từ TP HCM đến An Giang, Trương Văn Giang (40 tuổi, ngụ Tiền Giang) và Hồ Minh Nhật (43 tuổi, ngụ TP HCM) đã. Công an tỉnh An Giang đã khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng trên về hành vi Vận chuyển trái phép chất ma túy.Đang uống bia trong Khu dân cư Đại An (đường Vũ Công Đán, phường Tứ Minh, TP Hải Dương),. Công an TP Hải Dương đang điều tra, truy bắt nghi can gây án.Do được mời nhưng không tới dự sinh nhật bạn,. Vụ việc sau đó được tung lên facebook khiến dư luận phẫn nộ. Công an huyện Xuyên Mộc (BR-VT) đang xác minh làm rõ để xử lý theo pháp luật.Phát hiện xe mô tô không biển số (dạng “xe cọp” dùng đua xe) trước cửa nhà Cao Nhựt Nam (SN 2002),. Công an huyện Gò Dầu (Tây Ninh) đã khởi tố, bắt tạm giam Nam về hành vi Chống người thi hành công vụ.Phát hiện nam thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, CSGT Công an huyện Nam Đàn ra tín hiệu dừng để kiểm tra nhưng. Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc trên.Phát hiện bị Công an huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) vây bắt khi đang vận chuyển ma túy,. Lực lượng chức năng thu giữ tại chỗ 20 bánh heroin (khối lượng 7,5kg) và 12.000 viên ma túy tổng hợp.Bị Trần Trung Trực (SN 1990) đánh gãy mũi,. Công an TP Châu Đốc (An Giang) đã khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng và đang tiếp tục truy xét những người liên quan.

Sơn Ngân