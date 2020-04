Bản tin Hình sự: Điều bất ngờ trong 3 lá thư tuyệt mệnh của người đàn ông treo cổ tự sát

Quảng cáo

Người con trai phát hiện bố là ông .V.U.N. (53 tuổi, quê Vĩnh Long) chết trong tư thế treo cổ trên cây mít sau nhà ở xã Phước Hiệp (huyện Củ Chi, TP.HCM) và bà L.T.N.Y. (42 tuổi, quê Bình Dương, người tình của ông N) chết úp mặt xuống mương nước. Qua kiểm tra, công an tìm thấy 3 lá thư tuyệt mệnh có nội dung ông N. nợ nần tiền bạc, chia tài sản và người đàn ông này giết bà Y. rồi tự sát. Vụ việc đang được điều tra, làm rõ. (xem chi tiết)

Liên quan đến vụ việc cháu bé 9 tuổi bị Nguyễn Đức Hưng (43 tuổi, Đô Lương, Đông Hưng, Thái Bình) hiếp dâm khi đang ngồi học ở nhà. Mới đây công an huyện Đông Hưng đã thực hiện bắt khẩn cấp Hưng. Theo lời khai ban đầu của đối tượng thì y đã thực hiện hành vi này từ 3-4 lần. Tuy nhiên, gia đình cho biết cháu bé kể lại Hưng đã dụ dỗ và thực hiện 9-10 lần (xem chi tiết)

Chạy xe qua chốt kiểm soát y tế tại thôn Lộc Ninh (xã Tam Thành, huyện Phú Ninh, Quảng Nam), Nguyễn Trung Thành (SN 1988, thôn Tú Hội, xã Tam Thành) nhảy xuống xe giật găng tay, khẩu trang, tát vào mặt một nữ thành viên của chốt kiểm soát đang làm nhiệm vụ rồi định lao vào dọa đánh một dân quân xã. Sau vụ việc, Thành bỏ trốn. Công an huyện Phú Ninh đã ra quyết định truy nã đối Thành. (xem chi tiết)

Chèo thuyền ra giữa hồ xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, (Hà Nội), để thả thính cùng anh Lưu Danh M (Nam Từ Liêm) ông Hoàng Đức Q. (Hợp Tiến, Mỹ Đức), không may thuyền lật, ông Q. ngã xuống hồ và tử vong. Lực lượng chức năng đang xử lý vụ việc. (xem chi tiết)

Khi lực lượng chức năng lập biên bản quán cà phê trên địa bàn TP Gia Nghĩa (Đắk Nông) vì tụ tập đông người giữa mùa dịch thì Nguyễn Công Trinh (SN 1983, chồng chủ quán) và Kiều Văn Thanh (SN 1970, chủ nhà cho thuê địa điểm làm quán) lao ra xé rách tờ biên bản và hành hung một cán bộ. Công an Đắk Nông đã tạm giữ hình sự Trinh và Thanh về hành vi chống người thi hành công vụ. (xem chi tiết)

Tối ngày 10/4, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh 3 nam thanh niên phóng xe "bạt mạng" trên đường Lạch Tray, Hải Phòng bất chấp tín hiệu dừng xe của lực lượng CSGT. Đến sáng 11/4, Công an quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng cho biết, đơn vị đã tạm giữ 3 đối tượng trong clip và lập hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật. (xem chi tiết)

Bị đối tượng xấu mạo danh công an gọi đến và nói mình có liên quan đến đường dây ma túy đang bị điều tra và yêu cầu chuyển hết tiền cho họ để phục vụ công tác điều tra, chị T (là tiểu thương trên địa bàn TP Vinh) đã cầm cuốn sổ tiết kiệm 300 triệu đồng rời khỏi nhà nhưng được chồng kịp thời giữ lại. Công an Nghệ An đang xác minh, làm rõ sự việc. (xem chi tiết)

Công an TP Huế đã bắt giữ đối tượng Hồ Đắc Võ Tân (SN 2001, thôn Xuân Lai, xã Lộc An, huyện Phú Lộc) để điều tra hành vi “trộm cắp tài sản”. Tân thú nhận do thiếu tiền tiêu nên đi bộ một mình trên các tuyến đường TP Huế để tìm xe ô tô đậu đỗ quên khóa cửa xe với mục đích trộm tài sản. Khi đi ngang xe ô tô của anh V., thấy xe quên khóa cửa, Tân đã mở cửa lẻn vào và lấy cắp số tiền 380 triệu đồng bên trong rồi tẩu thoát. (xem chi tiết)

Lộc Liên

Tổng hợp