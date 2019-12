Bản tin Hình sự: Điều tra vụ 25 bánh heroin dạt vào bờ biển

Nhận được tin báo. Công an tỉnh Quảng Nam đã vận động người dân giao nộp và điều tra, xác minh nguồn gốc số ma túy trên.Bỏ trốn sau khi bị truy tố về tội phá hoại công trình về an ninh quốc gia, 26 năm sau, cơ quan chức năng xác minh lý lịch người thân của Nguyễn Quang Huy (SN 1973, ở TP Hòa Bình) bất ngờ. Được biết, TAND tỉnh Hòa Bình cử Huy đi học lớp nghiệp vụ Thẩm phán song chưa được bổ nhiệm.Đột kích quán karaoke Lasvegas nằm ở phường Điện Nam Đông, Công an thị xã Điện Bàn (Quảng Nam). Cơ quan chức năng phát hiện trong các phòng đều có một đĩa sứ đựng ma tuý ketamin, một thẻ nhựa và một tờ tiền polymer cuộn tròn thành ống hút.Sau khi đưa bạn gái đi chơi,. VKS huyện Gia Nghĩa (Đắk Nông) đã truy tố Luông về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.Nghi ngờ người tình hơn mình 13 tuổi qua lại với người khác,rồi bỏ nạn nhân ở ven đường. Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) đang tạm giữ nghi phạm để điều tra vụ án.Sau khi. Công an huyện Tuy Đức (Đắk Nông) đang xác minh lời khai và giám định tuổi chính xác của Điểu Long để điều tra, xử lý.Được cho do liên quan tới điện,. Cơ quan công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) xác định nguyên nhân các nạn nhân tử vong là do ngạt khói.Một. Công an huyện Đông Hòa (Phú Yên) xác định, tài xế Võ Duy Đô không có giấy phép lái xe, có nồng độ cồn vượt quá mức quy định.

Sơn Ngân