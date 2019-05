Bản tin Hình sự: Điều tra vụ người đàn ông giết anh họ, cứa cổ hàng xóm

Do nhà khóa 2 lớp cửa nên khi nghe tiếng la hét trong nhà ông Nguyễn Văn X (64 tuổi) và vợ Đoàn Thị Th (63 tuổi, ở phường Nhơn Bình) người dân không thể vào ứng cứu.. Công an TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đang điều tra nguyên nhân án mạng.

Liên quan đến vụ bà N.T.T.N. (SN 1968,) lùi xe Toyota Camry tông phải bà T.T.Đ. (SN 1953) đi xe máy phía sau khiến nạn nhân tử vong, công an TP Hà Nội cho biết,. Hiện công an Hà Nội chưa khởi tố bị can do đang điều tra, giám định các dấu vết hiện trường,…