Bản tin Hình sự: Đình chỉ công tác 25 cảnh sát ở TP HCM

Thiếu tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an TP HCM, cho biết. Theo thiếu tướng Lê Hồng Nam: "Những người bị khởi tố vì xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân. Hành vi đó phải được xử lý nghiêm khắc bằng pháp luật".Cho rằng. Ngay sau khi bị khai trừ ra khỏi Đảng, ông Quân đã bị công an huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang) khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".Ông Trần Tấn Hải - Phó TGĐ Cty Tân Thuận (100% vốn của Thành ủy) cùng Kế toán trưởng Nguyễn Thị Ngọc Bích và 2 kiểm soát viên Nguyễn Hoàng Việt, Nguyễn Xuân Tùng vừa bị Công an TP HCM bắt tạm giam về hành vi Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí.Liên quan tới vụ. Được biết, nguyên nhân vụ việc là do bảo vệ tại đây ngăn nhóm người trên chèo kéo khách để bán hàng.Xảy ra va chạm giao thông trên đường Bùi Ngọc Thu (phường Tương Bình Hiệp, TP Thủ Dầu Một),. Công an phường Tương Bình Hiệp (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) đang lấy lời khai của Lê Tấn Thành để điều tra làm rõ vụ việc.Hàng chục trinh sát Công an Đồng Nai. Tại hiện trường cảnh sát thu gần 400 triệu đồng, 24 điện thoại di động, 4 xe máy, 2 ô tô, 2 cá thể động vật quý hiếm trong sách đỏ.Giả công an và cán bộ viện kiểm sát,. Công an tỉnh Hải Dương đã bắt giữ 2 đối tượng trên để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.Công an tỉnh Quảng Bình vừa. Sơn bị cáo buộc đã lập hẳn một nhóm phá rừng quy mô lớn ở khu vực xã Trường Sơn (huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) trong nhiều năm.

Sơn Ngân