Bản tin Hình sự: Đội phó cảnh sát hình sự bảo kê sòng bạc như thế nào?

UBND TPHCM vừa có quyết định tạm đình chỉ công tác 90 ngày (từ ngày 15/12) đối với ông Nguyễn Minh Khải - Giám đốc Bệnh viện Mắt TPHCM và cấp phó là bà Võ Thị Chinh Nga sau hơn một tháng tổ công tác của Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an cùng VKSND Tối cao tổ chức khám xét tại Bệnh viện Mắt TP HCM. Việc đình chỉ với 2 người này để phục vụ công tác điều tra theo đề nghị của Văn phòng C01. (Xem chi tiết)

Đang sử dụng ma tuý cùng 10 người khác tại nhà ở đường Lê Thị Hồng Gấm (phường 6), nhóm cả Nguyễn Ngọc Tuấn Đăng (29 tuổi) bị Nguyễn Ngọc Long (20 tuổi) cùng 20 người khác mang hung khí, súng lao vào truy sát khiến Long tử vong. Công an TP Mỹ Tho (Tiền Giang) đãCơ quan An ninh điều tra Công an TP HCM. Động thái này được đưa ra sau 5 tháng Công an TP HCM điều tra các dấu hiệu sai phạm của ông Dũng trong thời gian làm Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op.Công an TP HCM đề nghị. Đường dây đánh bạc do nhóm Phúc tổ chức đã hoạt động từ tháng 10/2019 - 5/2020, tổng số tiền thắng thua gần 4,4 tỉ đồng, số tiền con bạc đánh bạc gần 133 tỉ đồng.Kiểm tra hành chính khách sạn Kim Vân Bình (thuộc đường Hàm Nghi, phường Bình Khánh, TP Long Xuyên),. Theo điều tra ban đầu, khi các khách nam đến đây hát karaoke nếu có nhu cầu mua dâm thì quản lí, tiếp viên của khách sạn sẽ cho nhân viên “chiều tới bến” sau khi thỏa thuận giá cả.Bị đánh sau khi xảy ra va chạm giao thông,Công an quận 12 (TP HCM) đã bắt giữ nhóm đối tượng trên về hành vi Cố ý gây thương tích.Công an tỉnh Tây Ninh đã. Được biết, phạm nhân Lâm Viết Phú Lộc (SN 1994) - đang thụ án tù chung thân về tội giết người; phạm nhân Bùi Nguyễn Thiện Thuận (SN 1982) - đang thụ án 27 năm tù, về tội giết người, cướp tài sản, trộm cắp tài sản.Đi bộ sang rủ vợ chồng bạn tập thể dục sáng nhưng phát hiện nhà không đóng cửa,rồi mang về nhà cất giấu. Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) đã tạm giữ Nguyễn Thị Thùy Trang để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.

Sơn Ngân