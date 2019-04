Bản tin Hình sự: Đột kích khách sạn, bắt quả tang chân dài bán dâm 3 triệu/lần

Lê Tuấn H. (SN 1996) và 2 người của Âu Văn Cường (khoảng SN 1990, cùng ngụ xã Mai Đình) xảy ra ẩu đả khiến anh H. và Cao Văn Tr. (SN 1994, quê ở Cẩm Thủy, Thanh Hóa) tử vong. Công an xã Mai Đình (huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án. (Xem chi tiết) Trong lúc đang ăn nhậu ở một quán bia ở xã Mai Đình, nhóm 5 người của. Công an xã Mai Đình (huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án.

Công an huyện Bình Chánh (TP HCM) đã tạm giữ Nguyễn Minh Dũng (37 tuổi) cùng em gái 28 tuổi và một đối tượng 19 tuổi để điều tra về hành vi Bắt giữ người trái pháp luật, Cố ý gây thương tích. Các đối tượng thừa nhận giam giữ chị Yến nhiều ngày, đánh đập tra tấn dã man khiến thai phụ 18 tuổi sảy thai do một số mâu thuẫn trong cuộc sống... (Xem chi tiết)

Hỏi mượn điện thoại của Lò Thị Cương (15 tuổi) để đi cầm đồ nhưng bị từ chối, Lò Văn Biên (cùng trú bản Món, xã Quài Tở) đã dùng búa đập vào đầu khiến em gái bất tỉnh, sau đó dùng khăn siết cổ đến khi nạn nhân tử vong. Công an huyện Tuần Giáo (Điện Biên) đang giám sát Lò Văn Biên tại bệnh viện do đối tượng tử tử sau khi gây án. (Xem chi tiết)

Khi chở con trai học lớp 1 tới trường Tiểu học Trần Quốc Toản (thuộc phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên), Nguyễn Tấn Thành (47 tuổi, ngụ phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên) đã sờ vùng kín 3 bé gái cùng học với con mình. Công an tỉnh An Giang đã tạm giữ khẩn cấp đối với Nguyễn Tấn Thành để điều tra về hành vi "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi". (Xem chi tiết)

Cơ quan điều tra của VKSND Tối cao đã bắt tạm giam Lý Phương Tùng (44 tuổi), cựu trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang để điều tra về hành vi Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Ông Tùng bị cáo buộc trong "bỏ túi" gần 1 tỷ đồng tiền của nhà nước và nhận tiền của một số tổ chức, cá nhân khác. (Xem chi tiết)

Đứng ra kết nối. Công an tỉnh Quảng Bình đã khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Thị Tình về hành vi môi giới mại dâm. Biết số tiền gần 5 tỷ đồng được một ngân hàng có trụ sở trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1) chuyển nhầm vào tài khoản, Công an quận 1 (TP HCM) đã mời Cù Chi Nguyên (19 tuổi) lên trụ sở công an để lấy lời khai, làm rõ vụ việc.

Sơn Ngân