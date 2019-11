Bản tin Hình sự: Dùng ảnh khỏa thân để cưỡng dâm nữ sinh lớp 11

Sau khi dụ dỗ được nữ sinh lớp 11 gửi nhiều ảnh khỏa thân cho mình,. VKSND thị xã Buôn Hồ (tỉnh Đắk Lắk) đã truy tố bị can Liêm về tội “Cưỡng dâm”.Liên quan đến vụ tai nạn khiến 1 người tử vong, 5 phương tiện bị cháy trơ khung trên cầu Hoà Mục (Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội),. Qua kiểm tra, bà Thái không vi phạm nồng độ cồn.Do mâu thuẫn với mẹ vợ,. Theo Công an huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình), thời điểm bị bắt giữ, Bộ có biểu hiện "ngáo đá".Công an quận Nam Từ Liêm đã tạm giữ Bùi Văn Kiên (SN 1970), Nguyễn Khắc Ấn (SN 1968) và Nguyễn Đình Chiến (SN 1991) để điều tra về tội “Làm, buôn bán tem giả, vé giả”. Đối tượng Kiên đã thuê Ấn và ChiếnTức giận vì bạn tình lấy tiền của mình tiêu xài cá nhân,. Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố, bắt tạm giam Huỳnh Thị Thanh Hương để điều tra hành vi Giết người.Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam bà Trần Thị Hồng Hạnh (49 tuổi, GĐ Cty TNHH Tư vấn đầu tư BĐS Hoàng Kim Land) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bước đầu xác định,. Theo đó, các đối tượng đánh bạc trong lô cốt ngầm được dựng rào chắn tinh vi, cắm đinh, lắp camera.Công an tỉnh Nam Định đã tạm giam Trần Thế Tiến (31 tuổi, điều dưỡng trưởng khoa Hô hấp) và Đặng Thị Liên (36 tuổi, nhân viên khoa Hô hấp) để điều tra về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn". Theo điều tra,

