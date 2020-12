Bản tin Hình sự: Gã trai trèo rào vào nhà, khống chế hiếp dâm thiếu nữ 17 tuổi

Sau 4 tiếng xét xử kín,. Cùng tội danh, Phạm Quang Dũng (cựu cán bộ Cục CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu - C03, Bộ Công an) nhận 4 năm 6 tháng tù; Nguyễn Hoàng Trung (lái xe của ông Chung) bị phạt 2 năm tù và Nguyễn Anh Ngọc (46 tuổi, cựu cán bộ Văn phòng UBND Hà Nội) 18 tháng tù.Để. "Ban giám đốc chỉ đạo thanh tra làm rõ nội dung video, khi nào có kết luận chúng tôi sẽ thông tin", một lãnh đạo Công an Đồng Nai nói.Thấynhưng bị Công an quận Bình Tân (TP HCM) khống chế. Qua kiểm tra nhanh phát hiện 19 nam, 22 nữ dương tính với ma tuý.Ập vào kiểm tra trụ sở công ty trên đường Trần Công Hoan (phường 7, quận Phú Nhuận),. Được biết, cơ sở massage này không có kỹ thuật viên, giá vé vào cửa là 90.000 đồng và mỗi ngày có cả trăm người đồng tính nam mua vé vào "tâm sự".Công an tỉnh Đắk Lắk đãvà ông Nguyễn Hữu Thông (nguyên Trưởng Phòng tổ chức, Sở Y tế Đắk Lắk) để điều tra về tội “Thiếu trách nhiệm...”. 2 bị can trên bị cáo buọc liên quan đến các sai phạm xảy ra tại Sở Y tế Đắk Lắk.. Công an TX Bến Cát đang tạm giữ S.N.S. để điều tra xử lý theo quy định pháp luật.Phát hiện ra cô bạn quen qua facebook đang ở nhà với em 4 tuổi,. VKSND TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Đức Ảnh về tội Hiếp dâm.

Sơn Ngân