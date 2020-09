Bản tin Hình sự: Gửi clip nóng cho 'đại gia' cô gái bị tống tiền 50 triệu đồng

Giả làm đại gia rủ cô gái quen qua mạng đi chơi rồi gửi clip sex sẽ cho 10 triệu đồng,. Đội “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải đã truy bắt được đối tượng Giàu và giao cho công an phường Chánh Nghĩa (TP Thủ Dầu Một) điều tra, xử lý.Công an quận Gò Vấp (TP.HCM) vừa bắt Nguyễn Hoài Phong (34 tuổi), Nguyễn Văn Hoàng (34 tuổi), Nguyễn Trọng Nhân (29 tuổi) để điều tra về hành vi "Bắt giữ người trái pháp luật", "Hủy hoại tài sản".Do. Công an Hà Tĩnh đang tạm giữ nghi can Hải để điều tra vụ án.Cục Cảnh sát điều tra tội phạm (C03) Bộ Công an vừa có văn bản gửi cơ quan chức năng TP Hà Nội. Để phục vụ công tác điều tra, C03 đã đề nghị Sở KH-ĐT TP Hà Nội cung cấp: hồ sơ, tài liệu về việc quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch cấp nước trên địa bàn TP Hà Nội giai đoạn 2013 đến nay.Bị nhà vợ "thái độ" khi tới đón con đi chơi,. Người nhà nạn nhân vừa dỡ ngói vừa phá cửa hòng xông vào cứu người nhưng bé gái đã tử vong trên đường cấp cứu.Đang "ôm" 20 bánh heroin cùng 2.362 viên ma túy tổng hợp từ khu vực biên giới về tới địa bàn huyện Mộc Châu thì bị Công an Sơn La phát hiện, Tráng A Sống (SN 1999); Tráng A Tồng, (SN 2001) bị bắt tại chỗ;. Công an tỉnh Sơn La đã bắt cả 3 đối tượng trên để mở rộng điều tra.Viện KSND tỉnh Phú Yên đã. Trước đó, 3 cán bộ khác của BIDV Phú Yên cũng bị bắt giam. Cả 5 bị can này bị khởi tố và bắt tạm giam về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng tại BIDV Phú Yên.Mạng xã hội xuất hiện đoạn video quay cảnh. Công an phường Hàng Buồm (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã xuống hiện trường nhưng người phụ nữ này được cho có biểu hiện say xỉn đã rời đi.

