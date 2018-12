Bản tin Hình sự: Hai chị em bị gã hàng xóm khống chế, hiếp dâm

Khi vào nhà vệ sinh của cơ quan, một cán bộ Sở Tài chính phát hiện. Một bức thư được cho của nạn nhân để lại trong đó có nói lý do vì "bị bệnh tật đau ốm dẫn đến mắt bị mù không chữa trị được nên không muốn làm gánh nặng...".

Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đang làm rõ hành vi của Nguyễn Long An (trú Hải Dương), Đào Quang Trường (trú Quảng Ninh) và Nguyễn Ngọc Lân (trú Hà Nội) đưa cổ động viên không vé vào SVĐ quốc gia Mỹ Đình xem trận bán kết lượt để thu lời bất chính. Theo đó,

Sau khi cãi nhau với bố vợ cũ,. Nạn nhân bỏ chạy được vài bước thì ngã gục, sau đó tử vong trên đường đi cấp cứu. Công an huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ nghi phạm để điều tra vụ việc.

Bắt quả tang Thiuh (SN 1980, trú làng Kon Sơ Lăng, xã Hà Tây) đang hiếp dâm con gái tâm thần 32 tuổi của mình,. Công an huyện Chư Păh (Gia Lai) vừa khởi tố, tạm giam Thiuh (về hành vi Hiếp dâm.

Hai thanh niên tay dùng bình xịt hơi cay xông vừa vào chi nhánh ngân hàng Việt Á (VietABank) trên đường Đinh Tiên Hoàng (phường 3) tấn công bảo vệ và nhiều nhân viên tại đây. Ngay sau đó,. Công an quận Bình Thạnh (TPHCM) đang điều tra, truy bắt nghi phạm gây án.

Do vướng ô tô đang đỗ bên đường trước quán ăn tại phường Bắc Lý, Nguyễn Chí Duẫn (SN 1991, trú phường Bắc Lý) tức giận bỏ đi rồi. Công an TP. Đồng Hới (Quảng Bình) đã khởi tố, tạm giam Duẫn về hành vi Giết người.

Xảy ra mâu thuẫn, ẩu đả với nhóm thanh niên khi cùng vào nhà một phụ nữ tại xã Quỳnh Thuận để chơi,. Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đang triệu tập 2 nghi can để điều tra làm rõ.