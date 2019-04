Bản tin Hình sư: Hai công an bị người vi phạm đâm thương vong

Bất ngờ bị Nguyễn Thế Ngọc (27 tuổi, ngụ quận 9) cùng đồng bọn áp sát mở cửa ô tô (khi xe đang đỗ bên đường) giật túi xách của chị N.T.H.H (21 tuổi, quê Đồng Nai),. Công an quận 9 (TP HCM) đang làm rõ vụ việc.

Trong lúc đang lập biên bản đối với Nguyễn Mạnh Thắng (22 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) về hành vi đánh người và hủy hoại tài sản,. Công an tỉnh Bến Tre đã bắt giữ Thắng khi nghi phạm này đang lẩn trốn tại quận Bình Tân (TP HCM).Đưa đơn ra tòa ly hôn do cuộc sống nhiều mâu thuẫn, cơ quan tố tụng phát hiện tính đến thời điểm sinh con, Mai chưa đủ 16 tuổi nên đã kiến nghị khởi tố người chồng là Trần Châu Vinh (29 tuổi, trú huyện Đông Hòa) về tội Giao cấu với trẻ em. Theo đó,

Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) vừa tiếp nhận. Bà Tân đề nghị cơ quan công an can thiệp, xem xét, xử lý hành vi làm nhục người khác của cá nhân, tổ chức đã gây ra đối với gia đình mình thời gian qua.