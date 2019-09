Bản tin Hình sự: Hung thủ sát hại cụ ông U90 vào bể nước khai gì?

Quảng cáo

Ông Đào Đức M. (SN 1954, trú tại thôn 2, xã Thuần Hưng) đến Công an xã Thuần Hưng trình báo về việc ông M. phát hiện tại khu vực bể nước có một tử thi nam giới nghi có dấu hiệu vụ giết người. Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Tường H. (SN 1932, trú xã Thuần Hưng). Cơ quan CSĐT công an tỉnh xác định đối tượng nghi vấn là Đào Đức Mạnh trú cùng thôn với nạn nhân. Quá trình đấu tranh, Mạnh đã thừa nhận dùng dao sát hại ông H. sau đó phân thi thể rồi bỏ vào bể nước nhà ông M. để phi tang.

Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Phan Văn Vĩnh, nguyên Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về tội "Ra quyết định trái pháp luật" theo quy định tại Khoản 2 Điều 371 Bộ luật hình sự năm 2015. Quyết định khởi tố bị can trên đã được VKSND tối cao phê chuẩn. Ông Phan Văn Vĩnh hiện là phạm nhân đang chấp hành án phạt 9 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" tại trại giam Phú Sơn 4, Bộ Công an.

Ngày 10/9, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Phạm Thế Linh (SN 1983, ở Phú Xuyên, Hà Nội) án 12 năm tù về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" theo Điểm e, Khoản 3, Điều 142 BLHS (phạm tội với người dưới 10 tuổi). Theo truy tố, một buổi tối trong tháng 4/2018, Linh đang ngồi xem tivi ở nhà cùng 2 con của mình liền thấy cháu L (SN 2014) sang chơi. Cháu L có họ hàng xa, gọi Linh bằng bác. Tuy vậy, đối tượng vẫn nảy sinh ý định quan hệ tình dục với cháu bé và đã bế nạn nhân vào bếp, xâm hại bằng cách giao cấu.

Anh Lê Mạnh Linh (SN 1979, ở phường Tây Sơn, TP Tam Điệp, Ninh Bình) điều trị bệnh phổi, bất ngờ sau đó nhận "bản án" HIV. Anh Linh nhiều lần khiếu nại nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng. Theo anh Linh, trong thời gian bị "kết án" oan, dẫn đến bị tổn thất, thiệt hại về tinh thần, vật chất, như mất việc làm, bị vợ bỏ, người thân xa lánh… Vì thế, anh Linh đã gửi đơn ra TAND TP Ninh Bình để khởi kiện Giám đốc Sở Y tế Ninh Bình, yêu cầu được bồi thường thiệt hại theo quy định.

TAND tỉnh Hà Giang đã ra quyết định số 57/2019 về việc đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án gian lận điểm thi THPT Quốc gia năm 2018 tại tỉnh này vào 8h ngày 18/9 tới đây. Vụ án có 5 bị cáo gồm Nguyễn Thanh Hoài - nguyên Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục -Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang (phòng Khảo thí), Vũ Trọng Lương - nguyên Phó phòng Khảo thí bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Ngày 10/9, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm với Nguyễn Trọng Trình - Người đàn ông bóp mồm, cổ của bé gái để thực hiện hành vi xâm hại tình dục khiến nạn nhân bị gãy xương, gãy răng (ở Chương Mỹ, Hà Nội) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" Vụ án được xét xử kín theo quy định của pháp luật. Theo đó, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Trọng Trình án tù chung thân về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi". Bị cáo này cũng phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 400 triệu đồng, ghi nhận đã nộp 40 triệu đồng.

Vào 15h chiều ngày 10/9 tại một vườn cao su ở xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương người dân phát hiện một người đàn ông chết treo cổ trên cây liền trình báo công an. Tại hiện trường, phát hiện một chiếc xe máy nghi của nạn nhân mang biển số TP.HCM. Hiện Công an đang khám nghiệm hiện hiện trường. Danh tính nạn nhân vẫn chưa được xác định do không có giấy tờ tùy thân.

Sáng 10/9, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh TT-Huế cho biết, vừa bắt giữ đối tượng lừa số tiền lớn của vợ chồng chủ Doanh nghiệp Tư nhân (DNTN) Tuyết Liêm có trụ sở đóng tại đường Phan Bội Châu, thành phố Huế. Hải khai nhận mục đích của việc lừa tiền là nhằm giúp chủ DNTN Tuyết Liêm chạy án với số tiền lên đến 12 tỷ đồng. Để tạo lòng tin với DNTN Tuyết Liêm, Hải "nổ" có quen biết với nhiều người, có thể giúp chạy án. Khi nhận được tiền từ doanh nghiệp này, Hải không dùng số tiền lớn kể trên vào việc chạy án mà chiếm đoạt làm tài sản cá nhân.

