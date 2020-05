Bản tin Hình sự: Kẻ giết vợ con ở Hà Nội tìm gặp mẹ trước khi tự thú

Quảng cáo

Bà N – mẹ đẻ của Quách Văn Nam (SN 1989, trú tại phường Bưởi, quận Tây Hồ), đối tượng đang bị công an quận Tây Hồ (Hà Nội) tạm giữ hình sự vì ra tay sát hại vợ con tại nhà riêng ngách 378/65 Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ cho hay: "Sáng 2/5, Nam tìm tôi khóc và nói đã sát hại vợ con rồi tự đi bộ lên công an đầu thú. Cả đêm tôi không ngủ được vì thương con thương cháu”. (xem chi tiết)

Xảy ra cãi vã trong lúc nhậu nên bị anh họ là Huỳnh Văn Thay siết cổ và đánh chảy máu đầu, Huỳnh Văn Tý (26 tuổi, xã Vĩnh Hậu, huyện An Phú, tỉnh An Giang) tức giận về nhà lấy dao đến đâm nạn nhân tử vong. Công an tỉnh An Giang đã tạm giữ hình sự Tý để tiếp tục điều tra về hành vi “Giết người”. (xem chi tiết)

Công an thị xã Hương Thủy (tỉnh TT-Huế) đã cử một tổ công tác ra tỉnh Hưng Yên, phối hợp công an địa phương xác minh làm rõ đối tượng Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1982, trú tại xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) điều khiển xe ô tô gây tai nạn chết người tại địa bàn Hương Thủy rồi chạy khỏi hiện trường. (xem chi tiết)

Công an phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương đã nhận bàn giao Châu Văn Út (SN 1979, quê Vĩnh Long) vì “chôm” hết tài sản chị Võ Thị Huệ (mới quen Út qua mạng xã hội) từ "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải để xử lý theo thẩm quyền. (xem chi tiết)

Trong lúc tức giận, Trần Văn Tính (36 tuổi, quê tỉnh Bến Tre, tạm trú ở khóm 5, thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân) cầm dao chém vào đầu, tay làm cho người tình là bà N.T.H (36 tuổi, ở khóm 5, thị trấn Cái Đôi Vàm) trọng thương rồi chạy vào rừng ngập mặn lẩn trốn. Công an huyện Phú Tân (Cà Mau) đang điều tra làm rõ vụ cố ý gây thương tích theo quy định pháp luật. (xem chi tiết)

Công an huyện Bàu Bàng (Bình Dương) vừa phối hợp với lực lượng Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) bắt giữ Nguyễn Đình Hòa (SN 1994, trú xã Xuân Sơn, huyện Đô Lương) và Nguyễn Đình Hóa (SN 1994, trú xã Liên Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An). Cả hai đều bị truy nã với các hành vi chiếm đoạt tài sản và trộm cắp tài sản vào năm 2017. (xem chi tiết)

Để có tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân Trần Thị Oanh (38 tuổi, ngụ khu phố 5, thị trấn Dương, huyện Phú Quốc) đã thuê người khác làm giả 12 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) để mang đi cầm cố, chiếm đoạt số tiền gần 3 tỷ đồng. Công an huyện Phú Quốc (Kiên Giang) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Oanh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. (xem chi tiết)

Do ghen tuông nên Nguyễn Thanh Ba Ba (37 tuổi, quê An Giang) mang xăng đến phòng trọ gặp vợ cũ rồi tưới xăng thiêu khiến nạn nhân bị bỏng nặng hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM). Lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương đang điều tra làm rõ vụ việc. (xem chi tiết

