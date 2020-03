Bản tin Hình sự: Kinh hoàng phát hiện vali quấn băng keo có chứa thi thể người

Quảng cáo

Khi làm rẫy tại khu vực đường Phạm Văn Đồng lên đèo thuộc phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang người dân phát hiện một vali bốc mùi hôi thối được bọc chặt bằng túi nilon, bên trong là một thi thể không còn nguyên vẹn. Bước đầu, công an xác định nạn nhân là nữ. Công TP Nha Trang đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa điều tra làm rõ vụ án. (xem chi tiết)

Không tuân thủ lệnh cấm hoạt động trong thời điểm dịch COVID -19, quán bar 3.14 Lounge (Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội) vẫn lén lút hoạt động.Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong quán có 17 nhân viên cùng 35 khách, trong đó 5 người dương tính với ma túy cùng nhiều bóng cười và bình khí cười. Vụ việc đang tiếp tục được công an Cầu Giấy xử lý theo quy định. (xem chi tiết)

Công an tỉnh Bình Thuận và lực lượng trinh sát Cục CSHS Bộ Công an đã bắt giữ Nguyễn Thanh Tâm (SN 1989, trú tại KP5, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) - nghi can gây ra vụ án mạng làm 3 người thương vong tại chùa Quảng Ân (ở thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân). Bước đầu Tâm khai sát hại 3 người để lấy 3 chiếc điện thoại di động. (xem chi tiết)

Bộ Quốc phòng cho biết, ngày 26/3, Tòa án Quân sự Quân khu 7 đã tổ chức xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự đối với bị cáo Trần Quốc Dũng – thời điểm phạm tội là Đại tá, Chánh thanh tra Xét khiếu tố/Thanh tra Bộ Quốc phòng về tội “Nhận hối lộ”. Tại phiên tòa sơ thẩm, Trần Quốc Dũng bị xử phạt 20 năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giam (3/7/2019). (xem chi tiết)

Phát hiện sở hở trong hệ thống phần mềm quản lí thu tiền tạm ứng của bệnh nhân nên Dư Quốc Đạt là nhân viên phòng Tài chính Kế toán của Bệnh viên Đa khoa quận Thốt Nốt (TP. Cần Thơ) đã chiếm đoạt gần 650 triệu đồng. Thanh tra TP. Cần Thơ vừa ký văn bản chuyển hồ sơ gửi Cơ quan điều tra – Công an TP. Cần Thơ về việc có dấu hiệu tội phạm với vụ việc này. (xem chi tiết)

Công an huyện Lệ Thuỷ (Quảng Bình) vừa bắt quả tang Lê Đình Văn (SN 1985), trú tại thôn Xuân Hồi, xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy về hành vi tống tiền chị Trần Thị P. (SN 1992) trú tại xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy . Trước đó Văn chụp được hình ảnh nhạy cảm của chị P nền dùng hình ảnh này tống tiền, buộc nạn nhân đưa 20 triệu đồng. (xem chi tiết)

Viện KSND tỉnh Đắk Nông vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú Lê Ngọc Lý (SN 1984, trú TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) - kế toán Công ty TNHH Mỹ Hưng và Công ty TNHH Gia Thành do Trịnh Sướng làm chủ để điều tra về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả”. Cơ quan điều tra xác định, Lý giúp sức cho Trịnh Sướng trong việc sản xuất, buôn bán xăng giả.(xem chi tiết)

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Bộ Công an vừa phối hợp với Bộ đội biên phòng và Công an tỉnh Lạng Sơn khám phá thành công đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia, đồng thời truy xét thu giữ 446 kg ma túy tổng hợp dạng Ketamin. Theo điều tra, Phạm Văn An (SN 1989, ở Nam Trực, Nam Định) trực tiếp lái xe ô tô taxi vận chuyển 26 túi xách du lịch đựng khoảng 520 kg ma túy tổng hợp từ một kho hàng tại huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội đưa lên Lạng Sơn. (xem chi tiết)

Lộc Liên