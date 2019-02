Bản tin Hình sự: Kinh hoàng Việt kiều Canada bị tạt axit, cắt gân chân

Bảo cô bé hàng xóm đừng trêu chó nhà mình bất thành,. Do Ng.Đ.Ch. đang đang điều trị ngoại trú bệnh tâm thần nên công an Đồng Nai đã cho gia đình bảo lãnh thiếu niên này chờ điều tra, xử lý.

Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trương Mạnh Tuấn (SN 1987, trú huyện Nghi Lộc, Nghệ An) để điều tra hành vi Giết người.. Sau 3 ngày điều trị tại bệnh viên, Tuấn được xuất viện để phục vụ điều tra.