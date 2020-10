Bản tin Hình sự: Lén quay lại loạt cảnh khi ‘mây mưa’ để ép bạn gái cũ chung sống

Quảng cáo

Sau khi chia tay, để ép chị N.T.T.D (SN 1991, quê Bình Định) quay lại, Nguyễn Đức Thắng (SN 1990, tạm trú quận 7) đã dùng những đoạn clip "mặn nồng" giữa 2 người đe dọa, gửi cho bạn bè, người thân của chị D để "khủng bố". Công an quận 9, TP Hồ Chí Minh đang hoàn tất hồ sơ xử lý Thắng về hành vi khủng bố tinh thần người khác bằng các đoạn clip “nóng”. (xem chi tiết)

Thấy mẹ bị hàng xóm là Trương Hoàng Trọng (SN 1971; Phú Lý, Vĩnh Cửu, Đồng Nai) chửi bới, gây sự vì nhắc nhở khi người này đang tổ chức uống rượu, hát karaoke giữa đêm khuya; Nguyễn Hoàng Minh (SN 1998) cầm gạch và dao truy đuổi tấn công khiến anh Trọng bị thương và tử vong sau đó. Công an tỉnh Đồng Nai đã thi hành lệnh bắt trong trường hợp khẩn cấp đối với Minh để điều tra về hành vi Giết người. (xem chi tiết)

Đặng Quốc Hiệp (30 tuổi, trú tại Hòa Thành, Lai Vung, Đồng Tháp) sát hại vợ là chị N.T.M.T. (30 tuổi) và con là cháu Đ.M.H. (4 tuổi) trong đêm rồi chạy đến nhà anh rể thú nhận mọi việc. Cơ quan công an Đồng Tháp đang tạm giữ Hiệp để lấy lời khai, xác minh làm rõ. (xem chi tiết)

Tại buổi họp báo của UBND TP Đà Nẵng, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an tỉnh cho biết đã khởi tố 2 vụ án, bắt giam 3 người liên quan đến vụ việc hàng chục sổ đỏ của người dân ở Sơn Trà (TP Đà Nẵng) bị cán bộ quận này mang đi cho bạn “mượn” để đi cầm cố. Đồng thời công an thành phố đang củng cố hồ sơ để khởi tố bà Đào Thị Như Lệ (giám đốc một doanh nghiệp) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. (xem chi tiết)

Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) vừa triệt phá băng nhóm cướp giật tài sản táo tợn tại nhiều tỉnh thành phía Nam do Trần Hoàng Lâm (SN 1995, TPHCM) cầm đầu. Tại cơ quan Công an, cả nhóm còn khai nhận rằng đã thực hiện trót lọt 9 vụ cướp giật táo tợn tại Đồng Tháp, và nhiều vụ khác tại các tỉnh thành . Sau mỗi phi vụ, chúng bán tài sản cướp giật được từ 15 đến 70 triệu đồng, rồi chia nhau tiêu xài và thuê nhà nghỉ mua ma túy để sử dụng. (xem chi tiết)

Bị tổ công tác phường Linh Trung (quận Thủ Đức, TP. HCM) phát hiện đang dừng trước một căn nhà trên quốc lộ lúc 3 giờ sáng, chiếc ô tô 4 chỗ và xe máy đi cùng liền bỏ chạy. Đến trước UBND phường Linh Xuân, ô tô đã lao lên vỉa hè tông vào cột điện. Vụ việc làm 2 thanh niên bị thương nặng, cột điện hư hỏng. Công an đang làm rõ nghi vấn những thanh niên này đang đi trộm cắp tài sản trên địa bàn phường Linh Trung. (xem chi tiết)

Ông V.M.T (64 tuổi) đi bộ về một căn nhà thuộc phường Lái Thiêu, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương rồi được cho đã bất ngờ tẩm xăng tự thiêu. Sau đó người này đi từ nhà ra ngoài hẻm hẻm trong tình trạng lửa bao trùm, dù được người dân giải cứu nhưng nạn nhân đã tử vong. Công an TP Thuận An (Bình Dương) đang điều tra làm rõ nguyên nhân. (xem chi tiết)

Lộc Liên