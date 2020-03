Bản tin Hình sự: Lộ nguyên nhân anh phóng hỏa giết cả nhà em ruột ở Hưng Yên

Quảng cáo

Cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên đã bắt giữ Đào Danh Việt (SN 1961, trú xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu) và Lò Văn Hà (SN 1990, tạm trú tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội), đây là hai nghi phạm trong vụ cháy cửa hàng vật liệu xây dựng ở thôn Lê Lợi, xã Nhuế Dương làm 3 người tử vong, 1 người bị thương. Trong đó, đối tượng Việt là anh ruột nạn nhân Đào Thị C. Bước đầu các đối tượng khai nhận do mâu thuẫn cá nhân nên đã đổ xăng, đốt nhà bà C. (xem chi tiết)

Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã tạm giữ 3 đối tượng Trịnh Công Linh (SN 1986, quê ở Thanh Hóa), Đoàn Duy Hướng (SN 1993, quê ở Yên Bái) và Nguyễn Chí Công (SN 1977, quê ở Thanh Hóa) để làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản. Theo đó, các đối tượng gắn camera vào quạt treo tường hoặc tivi chiếu thẳng vào giường để thu hình ảnh “mây mưa” của các cặp đôi, từ đó “tống tiền” những người có quan hệ bất chính. (xem chi tiết)

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Bình Định đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam 4 tháng đối với Trần Đức Tuấn (51 tuổi, ở KV 6, phường Đống Đa, TP Quy Nhơn) để điều tra về tội “giết người”. Trước đó, do mâu thuẫn tình cảm dẫn đến xô xát; ông Tuấn dùng dao đâm chết bà N.T.H.H. (41 tuổi, trên đường Nguyễn Thái Học, TP Quy Nhơn) rồi tự sát nhưng không thành. (xem chi tiết)

Đột kích nhà Lê Duy Khánh (34 tuổi, hộ khẩu thôn Mỹ Hà, xã Hoài Đức và cư trú tại thôn Phúc Thanh, xã Phúc Thọ, Lâm Hà) lực lượng chức năng thu giữ khoảng 30kg cần sa được trồng tại vườn nhà cùng nhiều máy móc sơ chế chất cấm. Công an huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) đã tạm giữ hình sự Khánh để điều tra làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. (xem chi tiết)

Sau chầu nhậu, Bùi Chí Thanh (40 tuổi, ngụ quận 2, TP.HCM) cùng 2 người khác chơi bài ăn tiền và xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc ẩu đả, Thanh dùng dao, kéo tấn công khiến 1 người tử vong, 3 người bị thương rồi bỏ trốn. Công an TPHCM đã bắt giữ Thanh để điều tra về hành vi dùng hung khí cố tình gây thương tích. (xem chi tiết)

Liên quan đến vụ việc nhiều thùng phuy nghi chứa chất độc hại bị bỏ lại ven sông Hồng thuộc địa bàn xã Vạn Phúc (Thanh Trì, Hà Nội), cơ quan công an đã xác định người bỏ lại số thùng phuy trên là Phạm Văn Hùng (SN 1972, trú xã Vạn Phúc), làm nghề thu mua phế liệu. Do chất bên trong thùng phuykhông sử dụng được nữa nên Hùng đã mang ra bờ sông Hồng vứt bỏ. (xem chi tiết)

Sau màn cự cãi với vợ là chị Đặng Kim Tỏa (18 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng) tại phòng trọ ở ấp 3, xã Hội Nghĩa, TX Tân Uyên (Bình Dương), Lê Thanh Huy (22 tuổi, ở TP Cần Thơ) đi ngủ, khi tỉnh dậy thấy Tỏa đang nhắn tin với người khác nên bực tức dùng tay bóp cổ vợ tới chết rồi đến công an xã Hội Nghĩa đầu thú. Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ Huy để điều tra làm rõ về hành vi "Giết người". (xem chi tiết)

Theo lịch, hôm nay (ngày 18/3), phiên tòa xét xử cựu Trưởng Công an TP Thanh Hóa Nguyễn Chí Phương tội “Nhận hối lộ” sẽ được mở. Tuy nhiên, TAND tỉnh Thanh Hóa đã cho hoãn do nhận được đơn xin vắng mặt cùng giấy tờ thể hiện ông Phương đang phải nhập viện. Tòa cho biết, phiên xử sẽ được rời sang tháng 4/2020. (xem chi tiết)

Lộc Liên

Tổng hợp