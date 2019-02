Bản tin Hình sự: Lộ thi thể trong bể cá sau khi U60 nổ súng tự sát

Bị nghi ngờ bắt cóc trẻ em khi đang dắt con đi chơi gần công viên ở thị trấn Hậu Nghĩa, a. Công an huyện Đức Hòa (Long An) đang tạm giữ nghi can Điền để làm rõ vụ án mạng trên.