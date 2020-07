Bản tin Hình sự: Lời cuối của cô gái bơm xyanua vào trà sữa để giết chị họ vì cuồng ghen

Quảng cáo

TAND tỉnh Thái Bình đã tuyên án tử hình đối với Lại Thị Kiều Trang (26 tuổi, trú tại thôn 4, xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình), người vì cuồng ghen đã bỏ độc xyanua vào trà sữa nhằm giết chị họ để quan hệ bất chính với anh rể nhưng lại hại chết 1 nữ điều dưỡng bệnh viện Phổi Thái Bình. Nói lời cuối trước tòa, Trang mong muốn: "Do thiếu hiểu biết nên bị cáo có hành vi phạm tội, mong gia đình nạn nhân và HĐXX cho bị cáo hưởng khoan hồng. Bị cáo muốn có cơ hội làm lại và làm tròn trách nhiệm với gia đình bị hại". (xem chi tiết)

Điều tra vụ băng nhóm áo cam đập phá quán nhậu ở quận Bình Tân, Phòng cảnh sát hình sự Công an TP.Hồ Chí Minh, cho biết đơn vị đã mời tổng cộng 106 người lên làm việc. Đồng thời, đại tá Nguyễn Đăng Nam, Trưởng phòng cảnh sát hình sự cho biết hàng chục người trong số này đã bị khởi tố. Ngoài ra, công an thành phố đã truy nã 5 người trú tại TP. Hồ Chí Minh.

Ngày 17/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng trong đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số đề do Nguyễn Thị Anh Thư (SN 1983, trú TP Tam Kỳ) cầm đầu. Từ đầu tháng 6 đến khi bị bắt, tổng số tiền ghi bán số đề trong đường dây này lên đến 20 tỷ đồng.

Sáng 17/7, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên án 15 bị cáo về tội Mua bán trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma túy do Cao Xuân Thủy (SN 1990, trú huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An) cầm đầu. Trong đó, Võ Văn Quý (SN 1978) – cựu thiếu tá công an thuộc một đơn vị cấp phòng của Công an TP Hồ Chí Minh bị tuyên án tử hình do tham gia đường dây mua bán trái phép ma túy.(xem chi tiết)

Chị L.H.H. (24 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) đang đi trên phố đi bộ Bùi Viện (TP. Hồ Chí Minh) thì bị Nguyễn Huỳnh Thanh Hùng (16 tuổi) và Lư Phúc Chinh (17 tuổi, cùng ngụ quận 10) cướp giật túi xách, kéo lê trên đường. Công an quận 1 đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Hùng và Chinh về tội Cướp giật tài sản.

Đợi lúc cha mẹ ngủ say, em D. (12 tuổi, ngụ xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất, Kiên Giang) nhắn tin rủ bạn trai là Lê Văn Phong (22 tuổi, cùng xã) đến nhà ngủ. Sáng hôm sau, mẹ của D. phát hiện con mình bị người lạ xâm hại nên đã trình báo công an. Hậu quả, Phong bị khởi tố, bắt tạm giam vì tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. (xem chi tiết)

Bị người yêu là chị Mai nhiều lần từ chối nối lại tình cảm nên Lê Tuấn Lập, 29 tuổi cầm dao đâm vào lưng, bụng cô rồi đi tìm anh trai chị Mai để hành hung vì cho rằng anh này ngăn cản tình yêu của mình song không gặp. Lập bị Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) khởi tố, tạm giam để điều tra tội Giết người.

Lộc Liên

Tổng hợp