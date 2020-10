Bản tin Hình sự: Mẹ và bà ở trong nhà, bé 8 tuổi bị hàng xóm hiếp dâm ngoài sân

Công an TP Chí Linh (Hải Dương) đã khởi tố bị can đối với Đặng Ngọc Trường (SN 1982), Đặng Ngọc Thắng (SN 1985) và Đặng Quang Ngọc (SN 1986) về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Trước đóSau khi Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý cùng Công an TPHCM tổ chức triệt phá một “trường gà” nằm trên đường Võ Văn Kiệt (quận 6) do Nguyễn Minh Thành (42 tuổi) cầm đầu, cảnh sát đã tạm giữ 39 đối tượng để mở rộng điều ra.Công an TP Huế vừa khởi tố bị can đối với Lê Thị Quỳnh Trâm (SN 1980, trú Thế Lại Thượng, Hương Vinh, thị xã Hương Trà, tỉnh TT-Huế) về hành vi "Sử dụng tài liệu làm giả của cơ quan, tổ chức", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".Hẹn chủ nợ tới nhà để trả khoản nợ 450.000 đồng nhưng. Sau khi gây án, Hiệp tới Công an huyện Nam Đông (tỉnh TT-Huế) để khai nhận hành vi phạm tội của mình.Vay 15 triệu nhưng không có tiền trả lãi,. Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã khởi tố, bắt tạm giam cả 4 đối tượng trên để điều tra, xử lý.Kiểm tra một quán bar trên đường Lê Lợi (phường Cái Khế, quận Ninh Kiều),. Những người này thừa nhận đã sử dụng ma túy từ trước, sau đó đến quán bar thì bị cảnh sát kiểm tra.Đến nhà hàng xóm chơi,. Công an huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định đã tạm giữ N.H.N để điều tra tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Đối tượng khai, trước đó đã hiếp dâm bé gái này 9 lần.Đột kích vào một căn nhà 2 tầng trên đường Bình chuẩn 34 (thuộc phường Bình Chuẩn, TP Thuận An) do Nguyễn Chu Du (1987, trú phường Tân Bình, TP Dĩ An) đứng ra tổ chức,. Cảnh sát thu giữ khoảng 800 triệu đồng cùng nhiều tang vật.

Sơn Ngân