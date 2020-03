Bản tin Hình sự: Nam điều dưỡng sàm sỡ phụ nữ rồi gây tai nạn giao thông

Quảng cáo

Chị N.T.K.Đ (SN 1999; ngụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) đang treo quần áo thì T.L.M.Đ.K (SN 1995; ngụ phường Bình Đức, TP Long Xuyên, điều dưỡng tại bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang) chạy xe máy tới dùng tay sờ vào vùng kín của chị này rồi rú ga bỏ chạy. Công an phường Mỹ Hòa (TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) đã lấy lời khai ban đầu của K để tiếp tục xử lý theo quy định vì có hành vi sàm sỡ. (xem chi tiết)

Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can L.M.H (SN 1983, ngụ Củ Chi, TP HCM) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" và "Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi". Theo đó, cháu N.H.M. (SN 2004) gọi H. là dượng, từ khi 12 tuổi đã nhiều lần bị H hiếp dâm. (xem chi tiết)

Bị lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe vì có biểu hiện nghi vấn trên tuyến đường Nguyễn Ảnh Thủ (Quận 12, TP.HCM) Nguyễn Tuấn Sĩ (SN 1989, ngụ huyện Bình Chánh) và Lê Minh Tâm (SN 1987, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) tăng ga bỏ chạy rồi dùng bình xịt hơi cay tấn công lại để tẩu thoát. Cơ quan CSĐT Công an quận 12 (TP HCM) đã lập hồ sơ đưa Sĩ và Tâm vào cơ sở xã hội Nhị Xuân cai nghiện bắt buộc. (xem chi tiết)

Sáng 10/3, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã xét xử vụ án hình sự sơ thẩm về tội đưa hối lộ, nhận hối lộ đối với 8 bị cáo trong vụ việc 5 cán bộ Thanh tra tỉnh này nhận hối lộ khi kiểm tra công tác quản lý ngân sách, xây dựng cơ bản tại huyện Thiệu Hóa trên địa bản tỉnh. Cũng theo thông tin Hội đồng xét xử công bố, các bị cáo không mời luật sư bào chữa cho mình. (xem chi tiết)

Đi uống rượu về, phát hiện ông Mạc Văn Hoạt (trú xóm Mới, Yên Hợp, Quỳ Hợp, Nghệ An) đang chặt trộm chè trong vườn nhà mình nên Mạc Văn Liệu (SN 1967, trú cùng xóm Mới) dùng gậy tre đánh 2 phát vào vùng đầu của ông Hoạt và đẩy nạn nhân ngã xuống vườn. Hậu quả, ông Hoạt tử vong sau đó. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã tạm giữ ông Liệu và hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi giết người. (xem chi tiết)

Hai trung tá là Phạm Hải Cảng, Phan Cẩm Tú (Đội trưởng CSGT Đồng Nai) tự nhận kỷ luật giáng chức và cảnh cáo sau 5 tháng bị tố cáo "bảo kê" xe quá tải. Các động thái trên được đưa ra sau khi hai CSGT của tình này gửi đơn đến nhiều cơ quan Trung ương và địa phương tố cáo hai lãnh đạo đội có hành vi "bảo kê" xe vi phạm trên quốc lộ 20, hồi tháng 10/2019. (xem chi tiết)

Ngày 10/3, Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cho biết, đối tượng thứ 2 liên quan vụ đốt pháo ở đám cưới, xảy ra mười ngày trước tại xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) là Nguyễn Văn An (SN 1975, quê tỉnh Lào Cai).đã ra trình diện. (xem chi tiết)

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án mua bán, tàng trữ trái phép 476 bánh heroin từ Sơn La về Cao Bằng rồi mang sang bên kia biên giới tiêu thụ (diễn ra từ ngày 4 - 9/3), trong số 12 bị cáo, HĐXX TAND tỉnh Cao Bằng tuyên phạt 6 án tử hình, 5 án chung thân và 1 án 27 năm tù giam. (xem chi tiết)

Lộc Liên

Tổng hợp