Bản tin Hình sự: Nam phụ huynh xâm hại hàng loạt học sinh lớp 1 tại trường

Lê Trung Hiếu (SN 1980, ở Ba Đình) lái Mercedes tới khu vực hầm Kim Liên (quận Hai Bà Trưng) đã xảy ra va chạm với 1 xe máy cùng chiều khiến nữ giáo viên Trần Thị Quỳnh và cán bộ Nhà hát kịch Việt Nam Đinh Thị Hải Yến (cùng SN 1976) tử vong. Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định tham gia giao thông đường bộ” để điều tra. (Xem chi tiết) Mâu thuẫn cãi vã, Lê Thị Loan (41 tuổi, trú xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng) chốt cửa ngoài, rồi đổ xăng vào giường ngủ bố mẹ đang ngủ qua cửa sổ sau đó châm lửa đốt khiến ông Lê Văn L. và vợ là Trương Thị H. bỏng nặng. Công an huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam đang di lý Lê Thị Loan từ Thanh Hoá về Hà Nam để phụ vụ điều tra vụ việc. (Xem chi tiết) Sau khi uống 6 chai bia trong buổi họp lớp,. Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định tham gia giao thông đường bộ” để điều tra.Mâu thuẫn cãi vã, L. Công an huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam đang di lý Lê Thị Loan từ Thanh Hoá về Hà Nam để phụ vụ điều tra vụ việc.

bà Trần Thị Đào (SN 1973, ngụ phường Phú Bình, thị xã Long Khánh) giằng co cướp được hung khí và đâm ông Trần Quốc Dũng (SN 1968) một nhát vào ngực phải khiến nạn nhân tử vong do sốc mất máu. Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự Trần Thị Đào để điều tra vụ án. (Xem chi tiết) Bị đánh đập và thấy chồng cầm dao tấn công mình,. Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự Trần Thị Đào để điều tra vụ án.

Lê Sỹ Dũng (41 tuổi, trú xã Hải Tân) quay lại mang theo nửa lít xăng đột nhập vào nhà người hàng xóm đổ xăng lên giường châm lửa đốt khiến cụ Lê Thị Thỉ (76 tuổi) bỏng nặng. Công an huyện Hải Lăng (Quảng Trị) đang tạm giữ Lê Sỹ Dũng để điều tra, xử lý. (Xem chi tiết) Lẻn vào ăn trộm được hai triệu đồng thì bị nữ gia chủ phát hiện la mắng, 2 ngày sau. Công an huyện Hải Lăng (Quảng Trị) đang tạm giữ Lê Sỹ Dũng để điều tra, xử lý.

Lê Văn Quý (25 tuổi) về phòng trọ ở xã Phước Đồng (TP Nha Trang) lấy dao rồi quay lại đâm ông Bùi Nguyễn Phúc Hùng (53 tuổi) tử vong. Công an tỉnh Khánh Hòa tạm giữ Lê Văn Quý (25 tuổi) điều tra về hành vi Giết người. (Xem chi tiết) Sang nhắc nhở hàng xóm hát nhỏ lúc giữa đêm nhưng bị phản ứng,. Công an tỉnh Khánh Hòa tạm giữ Lê Văn Quý (25 tuổi) điều tra về hành vi Giết người.

hàng chục đối tượng lao vào hỗn chiến và Nguyễn Văn Gấm đã rút súng tự chế bắn vào đùi trái của Nguyễn Vũ Luân (24 tuổi) rồi khống chế người dân để thoát thân. Công an huyện Phú Tân (Cà Mau) đã tạm giữ Gấm và 6 đối tượng liên quan để xử lý. (Xem chi tiết)

Do bị "xử ép" tại trường gà và bị buộc trả hàng chục triệu đồng,rồi khống chế người dân để thoát thân. Công an huyện Phú Tân (Cà Mau) đã tạm giữ Gấm và 6 đối tượng liên quan để xử lý.

ông Nguyễn Văn Huân (SN 1951) đã giành lại búa và đánh vào đầu Hà Văn Đính (SN 1987) khiến nạn nhân trọng thương, tử vong trên đường cấp cứu. Công an huyện Tân Sơn (Phú Thọ) đang điều tra, làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết) Gây sự và dùng búa đánh vào đầu bố trong lúc say rượu,. Công an huyện Tân Sơn (Phú Thọ) đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Công an huyện Tân Phước (tỉnh Tiền Giang) đã tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Luân (31 tuổi, ngụ huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm”.. Nạn nhân sau đó định tử tử nhưng vợ nghi phạm đã kịp thời can ngăn và báo cảnh sát.Khi đưa con đến trường Tiểu học Trần Quốc Toản vào buổi sáng,. Công an TP Long Xuyên (An Giang) đã khởi tố, bắt tạm giam Thành về tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Sơn Ngân