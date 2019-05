Bản tin Hình sư: Người đàn bà bị giết trong tình trạng bán khỏa thân

Nguyễn Văn Vạn (18 tuổi, sống lang thang) đã trộm chiếc ô tô hiệu Mercedes đỗ tại Bến xe Cà Mau. Công an thành phố Cà Mau (tỉnh Cà Mau) đã phát hiện và bắt giữ Nguyễn Văn Vạn khi đối tượng đang lái chiếc ôtô đang di chuyển tại địa phận xã Châu Hưng A (Vĩnh Lợi, Bạc Liêu). (Xem chi tiết) Lợi dụng chủ xe sơ hở,. Công an thành phố Cà Mau (tỉnh Cà Mau) đã phát hiện và bắt giữ Nguyễn Văn Vạn khi đối tượng đang lái chiếc ôtô đang di chuyển tại địa phận xã Châu Hưng A (Vĩnh Lợi, Bạc Liêu).

số ma túy này được đưa từ Campuchia về Việt Nam qua Tịnh Biên (An Giang) rồi được chia nhỏ đưa về TPHCM để tiêu thụ. (Xem chi tiết) Công an TPHCM đã tạm giữ Lê Thanh Tuấn (38 tuổi), Trần Thiên Bảo (29 tuổi, cùng ngụ TPHCM) và Ngô Văn Hùng (40 tuổi, ngụ TP Hà Nội); thu giữ 21 bánh heroin, 9kg ma túy đá, 4kg Ketamine... Theo công an,

lừa Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1974, tài xế taxi Vinasun) lái lòng vòng khoảng 7 tiếng trước khi cứa cổ khiến nạn nhân trọng thương hòng cướp tài sản nhưng bất thành. Công an quận 7, TPHCM đã bắt được Tạ Khắc Huy để điều tra vụ án. (Xem chi tiết) Đưa bạn gái vào TPHCM thuê khách sạn sống, đến khi hết tiền Tạ Khắc Huy (SN 1994, quê Hải Phòng) đãhòng cướp tài sản nhưng bất thành. Công an quận 7, TPHCM đã bắt được Tạ Khắc Huy để điều tra vụ án.

phát hiện chị Lò Thị Hịa (40 tuổi) chết trong tư thế nằm ngửa, bán khỏa thân, phần sườn có nhiều vết đâm. Công an huyện Tuần Giáo (Điện Biên) đã bắt Quàng Văn Quốc (SN 2001, trú bản Củ, xã Quài Nưa, huyện Tuần Giáo) để điều tra về hành vi Giết người. (Xem chi tiết) Nghe tiếng kêu thất thanh, người dân bản Củ chạy ra ứng cứu,. Công an huyện Tuần Giáo (Điện Biên) đã bắt Quàng Văn Quốc (SN 2001, trú bản Củ, xã Quài Nưa, huyện Tuần Giáo) để điều tra về hành vi Giết người.

Công an thành phố Huế bắt quả tang 17 đối tượng nam nữ đang "phê" ma túy. Công an TP Huế tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý. (Xem chi tiết) Bất ngờ kiểm tra nhà nghỉ Youtube (số 3 Nguyễn Phan Chánh, phường Vĩ Dạ) do ông Trần Văn Anh Quân (SN 1981, trú 40 Lê Duẩn, phường Phú Hòa) làm chủ cơ sở,. Công an TP Huế tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý.

người đàn ông đi chung xe có biểu hiện say rượu đã lăng mạ, xúc phạm cán bộ CSGT số 14 (Công an Hà Nội) đạp đổ xe máy của lực lượng chức năng và lao vào tấn công thiếu tá Trần Văn Toản. Công an quận Hoàng Mai đang tạm giữ người này để điều tra hành vi Chống người thi hành công vụ. (Xem chi tiết) Sau khi uống rượu ngà ngà say, Nguyễn Anh Tuấn (40 tuổi, trú xã Vĩnh Ngọc) cầm súng cồn tự chế giương về phía hai căn nhà hàng xóm, cách đấy chừng 30 m rồi bắn nhiều phát khiến nhiều người hoảng loạn bỏ chạy. Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) bị tạm giữ để điều tra về hành vi Huỷ hoại tài sản. (Xem chi tiết) Khi tài xế xe máy 34 tuổi đang chấp hành đo nồng độ cồn tại ngã ba Nghiêm Xuân Yêm - Nguyễn Hữu Thọ (Hoàng Mai),. Công an quận Hoàng Mai đang tạm giữ người này để điều tra hành vi Chống người thi hành công vụ.Sau khi uống rượu ngà ngà say,khiến nhiều người hoảng loạn bỏ chạy. Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) bị tạm giữ để điều tra về hành vi Huỷ hoại tài sản.

Nhậu say rồi đập phá quán karaoke, khi công an tới hiện trường can thiệp,. Công an huyện Bình Tân (Vĩnh Long) đã khởi tố, bắt tạm giam Lượm để điều tra hành vi Cố ý làm hư hỏng tài sản, Chống người thi hành công vụ.

