Bản tin Hình sự: Người mẹ nói gì khi con gái 12 tuổi tố bị đánh đập, xâm hại nhiều lần?

Liên quan đến vụ cháu N.H.B (12 tuổi, quận Hà Đông, Hà Nội) bị người tình của mẹ là Phạm Thanh Tùng (31 tuổi) xâm hại tình dục.., do cháu không kể. (Sau khi gây ra thảm án khiến 2 nữ, 1 nam tử vong và 2 người bị thương ở quán quán karaoke Luxury II thôn Cố Thổ (xã Hòa Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình), Nguyễn Công Dũng (SN 1979, Chương Mỹ, Hà Nội) dùng dao tự đâm vào ngực. HiệnCông an huyện Lương Sơn (Hòa Bình) vừanếu không sẽ viết bài đăng báo về việc khai thác đất trái phép của anh T. tại xã Cao Dương. (Sau tiếng nổ lớn phát ra từ nhà hiệu bộ trường THPT TP Điện Biên Phủ (TP Điện Biên Phủ), một đám cháy xuất hiện tại Phòng Kế toán của trường do ông T.T.A. (SN 1982) phụ trách.Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được Công an TP Điện Biên Phủ điều tra, làm rõ. (Bực tức vì bị người cùng dãy trọ là chị Đào (29 tuổi, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đòi 500.000 nên Phạm Quanglau chùi vết máu để phi tang dấu vết. Sau đó Mậu thản nhiên xin nghỉ việc, về quê ăn Tết. Mậu đã bị Công an Hà Tĩnh khởi tố, bắt giam 4 tháng về tội Giết người. (Bị lực lượng chức năng bắt quả tang khi đang dùng vỏ lãi chở hàng lậu đến tuyến sông Châu Đốc (tỉnh An Giang), nhóm 5 đối tượng nam từ 21 đến 29 tuổi cùng trú tại TP Châu Đốc bỏ chạy. Sau đóCông an huyện An Phú đã ra Quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 5 đối tượng. (Đột nhập quán karaoke Ngọc Linh (tại KP1, phường Long Bình Tân) do Trần Trung Nam (19 tuổi, ngụ TP. Biên Hòa) làm chủ,Kiểm tra phòng ngủ của Nam, công an phát hiện 8 dao tự chế các loại, 3 ống kim loại nhọn đầu. Công an TP Biên Hòa đã lập hồ sơ điều tra về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy” và "Sử dụng ma túy trái phép" của các đối tượng. (Trong 4 ngày cuối tháng 1 và đầu tháng 2/2021, Công an TPHCM đã phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy –các loại (104 bánh heroin, 142kg MA, 5kg Ketamin, 100.000 viên thuốc lắc) và 35 viên đạn cùng nhiều công cụ, phương tiện có liên quan đến hoạt động vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy. (

Lộc Liên