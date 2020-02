Bản tin Hình sự: Người phụ nữ tử vong sau khi vào nhà nghỉ cùng 8X

Người dân thôn Cầu Vượt (xã Sông Bình, huyện Bắc Bình) vừa. Công an huyện Bắc Bình (Bình Thuận) đã khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định pháp y để xác minh nhân thân và điều tra nguyên nhân cái chết của nạn nhân.Sau khi vào nhà nghỉ ở thôn Trung Đồng (xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang) gặp Nguyễn Văn H. (SN 1981, trú tỉnh Thái Nguyên),. Nghi can Nguyễn Văn H. được cho đã uống thuốc diệt cỏ tự tử hiện đang cấp cứu tại bệnh viện.Thấy. Công an thị xã Trảng Bàng (tỉnh Tây Ninh) đang điều tra nguyên nhân vụ việc.Đột kích quán Kyoto Dalat (số 73, đường Ba Tháng Hai) vào đúng nửa đêm,; thu giữ một số tinh thể màu trắng nghi là ma túy.Mâu thuẫn tại quán internet trước đó. Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) đang lấy lời khai 10 thanh, thiếu niên từ 15 đến 17 tuổi để làm rõ vụ cố ý gây thương tích.Công an huyện Hồng Dân (Bạc Liêu) đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Hoàng Sơn (23 tuổi), Nguyễn Văn Rô (24 tuổi) và Nguyễn Quốc Khánh (24 tuổi, cùng ở xã Vĩnh Lộc) để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích. Nhóm thanh niên trênBất ngờ đột kích nhà của Nguyễn Ngọc Giang (SN 1984, trú xã Cao Phong, huyện Sông Lô),. Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ 138.600.000 đồng, 45 chiếc điện thoại di động cùng các tang vật khác liên quan.

Sơn Ngân