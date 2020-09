Bản tin Hình sự: Nguyên nhân khiến con rể truy sát gia đình vợ cũ làm 2 người chết

Quảng cáo

Do thường xuyên bị mất trộm khi đi vắng nhà, bực tức Trần Văn Lũy (53 tuổi, ngụ xã Ngọc Chúc, huyện Giồng Riềng) câu điện vào vách nhà bằng tôn để đặt bẫy khiến anh H.V. H. (25 tuổi ngụ xã Ngọc Hòa, huyện Giồng Riềng) tử vong. TAND tỉnh Kiên Giang đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Lũy 10 năm tù về tội “giết người”. (xem chi tiết)

Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Minh Hải (37 tuổi, trú tại phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh) về hành vi “Giết người”. Hải chính là kẻ cầm dao truy sát gia đình vợ cũ khiến 2 người chết và 1 người bị thương vì mâu thuẫn liên quan đến tiền đền bù đất đai. (xem chi tiết)

Đi ăn đám giỗ về, L.C.N. (35 tuổi) xảy ra mâu thuẫn với anh vợ là N.V.T. (42 tuổi, ở xã Phước Thành). Trong lúc cãi vã, N. đã dùng rựa chém liên tiếp vào người anh vợ và cả cha vợ mình khiến cả 2 bị thương nặng. Vụ việc đang được công an huyện Tuy Phước (tỉnh Bình Định) đang tiếp tục điều tra, làm rõ. (xem chi tiết)

Bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe máy để kiểm tra vì không đội mũ bảo hiểm, Nguyễn Hoàng Dương (SN 1986, trú phường Đống Đa, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) dùng dao đâm trọng thương một chiến sĩ thuộc Đội CSGT Công an TP Vĩnh Yên. Công an TP Vĩnh Yên đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Dương. (xem chi tiết)

Công an tỉnh Hà Nam vừa bắt quả tang Thò Bá Thái (34 tuổi, trú ở bản Huổi Mới 1, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An), khi đối tượng này đang vận 5 kg ma tuý đá, 6.000 viên ma tuý tổng hợp và 2 bánh heroin. (xem chi tiết)

Đang trốn nã vì hành vi cố ý gây thương tích, Trần Hữu Trung (SN 1991, ở Uông Bí, Quảng Ninh) lấy súng đi cướp ngân hàng Techcombank chi nhánh Sóc Sơn (Hà Nội). TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Trần Hữu Trung tổng hợp 30 năm tù về các tội “Cướp tài sản”, “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Cố ý thương tích”. (xem chi tiết)

Trong thời gian làm quản lý ở cửa hàng xăng dầu Châu Đốc, Nguyễn Văn Phước (48 tuổi, ở Phú Thạnh, Phú Tân, An Giang) giữ lại tiền bán hàng thu được trong ngày và chiếm đoạt trên 1,69 tỷ đồng. Sau đó Phước mang tiền sang Campuchia đánh bạc nhưng thua hết. Bị cáo còn làm báo cáo số liệu kinh doanh, báo cáo công nợ phải thu của khách hàng cao hơn so với thực tế hòng che giấu hành vi của mình. TAND tỉnh Anh Giang đã tuyên phạt Phước 20 năm tù về tội "Tham ô tài sản”. (xem chi tiết)

Lộc Liên

Tổng hợp