Bản tin Hình sự: Nhân viên khách sạn xâm hại tình dục nhiều bé gái

Viện KSND tỉnh Đắk Lắk đã truy tố Nguyễn Văn Tùng (40 tuổi, trú buôn Ea Mtar A, xã Ea Bhôk, huyện Cư Kuin) về các tội “Giết người”, “Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.Trước đó,Do mâu thuẫn tình cảm với chị H.T.N,. Công an huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai) đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và truy bắt nghi can để điều tra, xử lý.Sau khi bắt quả tang Tráng A Chống (SN 1984, trú bản Lũng Xá, xã Lóng Luông) đang mua bán bán heroin...,. Lực lượng chức năng Lạng Sơn đang điều tra vụ án.Thấy các bé gái (từ 8 - 14 tuổi) chơi ở khu vực gần khách sạn ở phường Linh Trung (quận Thủ Đức),. Công an quận Thủ Đức, TP HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Hữu Trí về tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.Kiểm tra tiệm tạp hóa cũng là nhà của Lê Thị Mười (SN 1960, trú tại làng Bla, xã Kdang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai), Công an huyện Đăk Đoa đã bắt quả tang 2 đối nam nữ đang mua bán dâm với giá 300.000 đồng/lượt.Đang "rình" người tình vì nghi ngờ "không chung thủy" nhưng bị con gái riêng của chị này phát hiện và tri hô,nhưng đã được cứu sống. Công an huyện Trảng Bàng (Tây Ninh) đang tạm giữ Lưu Đức Hiệp để điều tra, xử lý.Cho rằng. Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đang tạm giữ Long Thanh Tú để điều tra về hành vi Giết người.

Sơn Ngân