Bản tin Hình sự: Nhóm cướp khống chế chàng trai, hiếp dâm tập thể nữ sinh

Bùi Mạnh Hùng (SN 1988, trú phường Kim Tân) lao vào giật tóc, tát, dọa nạt bé gái 2 tuổi. Vụ việc được camera ghi lại và phát tán trên mạng. Công an TP Lào Cai (Lào Cai) đã triệu tập Hùng lên làm việc nhưng người này hiện tắt điện thoại và không mặt tại địa phương. (Xem chi tiết) Đến quán karaoke trên đường số 4 (phường 7, quận Gò Vấp) để giải quyết mâu thuẫn tiền bạc, Nguyễn Thành Luân (26 tuổi, ngụ quận 4) bị Lư Phước Hùng (37 tuổi) cùng em trai và 4 đối tượng lao vào đánh nên 3 "chiến hữu" của Luân lao vào ứng cứu; trong đó Lê Đăng Dũng (45 tuổi, ngụ Nam Định) dùng súng tự chế bắn đạn hoa cải khiến một người bị thương. Công an quận Gò Vấp (TP HCM) đã bắt 5 đối tượng để điều tra vụ án. (Xem chi tiết) Đi nhậu về lại nghe hàng xóm nói vợ vào nhà người đàn ông khác, Trần Thanh Tâm (SN 1973, ngụ xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền) ghen tuông nên đã truy đuổi, túm tóc, đập đầu vợ xuống đường khiến chị L.T.M.H. (SN 1976) tử vong. Công an TP Cần Thơ đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Thanh Tâm để điều tra về hành vi "Giết người". (Xem chi tiết) Cục C10-Bộ Công an vừa ra quyết định truy nã toàn quốc phạm nhân Lăng Văn Phi (SN 1991, trú thôn Pác Bó, xã Hồng Thái, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn). Đối tượng này đang thụ án 1 năm 6 tháng tù giam tại đội 29 (phân trại số 1 trại giam Quảng Ninh) về tội Buôn bán hàng cấm thì trốn khỏi trại giam. (Xem chi tiết) TAND TP.HCM vừa trả hồ sơ vụ Lê Quốc Tuấn (33 tuổi, Tuấn “Khỉ”) xả súng làm chết 5 người và khiến 2 người bị thương ở Củ Chi cho VKSND cùng cấp để điều tra bổ sung, làm rõ một số lời khai, chứng cứ nhằm củng cố hồ sơ truy tố các bị can trong vụ án. Trước đó, Viện KSND TPHCM vừa hoàn tất cáo trạng, chuyển TAND TPHCM mở phiên xử vụ 19 bị can liên quan tới vụ án này. (Xem chi tiết) Thấy con khóc vì bị bạn cắn trong lúc chơi đùa tại một trường mầm non ở phường Cốc Lếu,. Vụ việc được camera ghi lại và phát tán trên mạng. Công an TP Lào Cai (Lào Cai) đã triệu tập Hùng lên làm việc nhưng người này hiện tắt điện thoại và không mặt tại địa phương.Đến quán karaoke trên đường số 4 (phường 7, quận Gò Vấp) để giải quyết mâu thuẫn tiền bạc,. Công an quận Gò Vấp (TP HCM) đã bắt 5 đối tượng để điều tra vụ án.Đi nhậu về lại. Công an TP Cần Thơ đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Thanh Tâm để điều tra về hành vi "Giết người".Cục C10-Bộ Công an vừa ra quyết định. Đối tượng này đang thụ án 1 năm 6 tháng tù giam tại đội 29 (phân trại số 1 trại giam Quảng Ninh) về tội Buôn bán hàng cấm thì trốn khỏi trại giam.TAND TP.HCM vừa. Trước đó, Viện KSND TPHCM vừa hoàn tất cáo trạng, chuyển TAND TPHCM mở phiên xử vụ 19 bị can liên quan tới vụ án này.

Phát hiện đôi trai gái đang ngồi tâm sự tại khu vực đường vắng thuộc làng đại học quốc gia TP HCM,. Công an TP Dĩ An (Bình Dương) đã bắt cả 6 đối tượng để điều tra hành vi "Cướp tài sản", "Hiếp dâm". (Xem chi tiết)Liên quan đến vụ hàng trăm cảnh sát bắt gần 200 người trong trường gà ở đường Võ Văn Kiệt (quận 6, TP HCM) do Nguyễn Minh Thành (42 tuổi) làm chủ về trụ sở làm việc,Vờ có phòng cho thuê, Nguyễn Thành Trung (SN 1993) lừa chị X. (SN 1994, quê Bình Thuận, tạm trú P5,Q11) vào khách sạn trên đường TTN01 (P.Tân Thới Nhất) đánh ngã trong nhà tắm rồi bắt trói.. Công an quận 12 (TP HCM) đã khởi tố Trung cùng 3 đồng phạm để điều tra, xử lý.

Sơn Ngân