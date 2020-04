Bản tin Hình sự: Nữ hiệu phó trường Cao đẳng sư phạm bị con của người tình đâm chết?

Sau khi trưng cầu giám định pháp y tâm thần,. Bà Thúy bị cáo buộc "tác định mối quan hệ tình cảm" khiến ông Nguyễn Thành Tài-Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM ký ban hành quyết định giao đất và cho thuê đất chỉ định tại 8-12 Lê Duẩn cho Cty Lavenue trái với Quyết định 09/2007/QĐ-TTg và Quyết định 140/2008/QĐ của Thủ tướng Chính phủ.Mẫu thuẫn cá nhân,. Sau 20 ngày bỏ trốn, Tài đã bị lực lượng công an bắt giữ khi đang lẩn trốn gần nhà.Donên khi trở về nhà thấy chị này, Lành Đức Giang (SN 1996, trú phường Quang Trung) đâm chết nạn nhân. Công an TP Hà Giang (tỉnh Hà Giang) đã bắt giữ Giang để điều tra vụ án.Nhiều lần thấy chị L.T.H (43 tuổi) đi bộ một mình trong đêm và có biểu hiện tinh thần không bình thường,. Công an quận 5 (TP HCM) đang tạm giữ nghi phạm để điều tra, xử lý.Do tư thù từ trước nên. Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố, tạm giam Thưởng để điều tra, xử lý.Mâu thuẫn việc đi đổ rác trong khu cách ly tại trường Mầm non ở huyện Cẩm Xuyên,. Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố, bắt tạm giam Lê Duy Điệp để điều tra về tội Cố ý gây thương tích.Kiểm tra một nhà dân ở thôn Minh Qúy (xã Thạch Châu),. Tại hiện trường, công an thu giữ một số tang vật và đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng.

Sơn Ngân