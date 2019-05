Bản tin Hình sự: Nữ tiếp viên karaoke 'xếp hàng' bán dâm giá 2 triệu đồng

Mâu thuẫn trong cuộc nhậu, 2 nhóm thanh niên dùng gạch đá gậy gộc và hung khí lao vào rượt đuổi hỗn chiến trong con hẻm 133 đường Bình Thành (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân) khiến 1 người chết, 1 người trọng thương. Công an quận Bình Tân (TPHCM) đang điều tra vụ việc và truy bắt những người liên quan. (Xem chi tiết)

Sau khi kết bạn qua mạng xã hội, nhóm đối tượng (trú huyện Lộc Bình) đã lừa 7 công dân Trung Quốc sang Việt Nam rồitiền chuộc người. Công an tỉnh Lạng Sơn đã bắt 10 đối tượng và đang truy bắt 2 kẻ cầm đầu để điều tra, xử lý.

Bị vợ mắng và đạp vào người do đi ăn nhậu về muộn, Lương Hoàng Vũ (31 tuổi, trú thôn Lạc Lâm Làng, xã Lạc Lâm) đã. Công an huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) đã tạm giữ nghi can Vũ để điều tra vụ án.