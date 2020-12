Bản tin Hình sự: Quay lén hàng chục video 'nóng' trong nhà nghỉ để tống tiền

Công an TP Cần Thơ đã tống đạt các quyết định. Quá trình khám xét nơi ở của Trương Châu Hữu Danh, cảnh sát đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan.Viện KSND tối cao vừa ra. Cùng với quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, Viện KSND tối cao đề nghị cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an làm rõ nhiều nội dung trong vụ án.Chu Danh Giang (37 tuổi) và Nguyễn Trọng Toại (23 tuổi) đã. Công an TP Hà Nội đã phát hiện 52 video của nhiều cặp đôi; thu giữ 3 thẻ nhớ, 6 điện thoại di động, 300 trang phôi ảnh, 4 camera kích thước nhỏ...Sau khi. Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Bùi Thị Khương cùng 2 đồng phạm về tội "Tham ô tài sản".Sống như vợ chồng với chị H. (trú huyện Thạch Hà),. Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Xuân Thủy về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.Lợi dụng đêm tối,. Sau 2 ngày, Cảnh sát 113 thuộc Công an tỉnh Tây Ninh bất ngờ phát hiện 2 đối tượng tình nghi trên chở nhau trên chiếc xe đạp lấy trộm tại cổng sau núi Bà Đen (huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh) nên bao vây, bắt giữ.Khoảng. Được biết trước đó anh H đã chặn xe, cản trở việc thu mua rác thải công nghiệp của nhóm này. Công an huyện Tiên Lãng (TP Hải Phòng) đã triệu tập một số đối tượng để điều tra làm rõ vụ việc.

Sơn Ngân