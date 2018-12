Bản tin Hình sự: Sinh viên bán dâm với giá 5 triệu đồng/lần

Lê Văn Tú (SN 2003; ngụ phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên) đã dùng dao đâm Nguyễn Hiếu Lễ (SN 2002) và Nguyễn Minh Sang (SN 2002; ngụ cùng phường Mỹ Long) trọng thương tại tiệm game trên đường Phan Đình Phùng B thuộc phường Mỹ Long. Công an TP Long Xuyên (An Giang) đang tạm giữ Tú để điều tra, xử lý. (Xem chi tiết) Do mâu thuẫn từ trước,tại tiệm game trên đường Phan Đình Phùng B thuộc phường Mỹ Long. Công an TP Long Xuyên (An Giang) đang tạm giữ Tú để điều tra, xử lý.

phòng karaoke không phép, nhiều người nước ngoài đang ăn nhậu hát hò với các nữ tiếp viên và gần 60 nữ tiếp viên đang chờ đến lượt phục vụ. Tiếp tục kiểm tra quán karaoke 199 trên đường Điện Biên Phủ (quận 3), cơ quan chức năng phát hiện nhiều nam nữ có dấu hiệu phê ma tuý. (Xem chi tiết) Công an TPHCM đột kích khách sạn Janus trên đường Nguyễn Thái Học (quận 1) phát hiện trong. Tiếp tục kiểm tra quán karaoke 199 trên đường Điện Biên Phủ (quận 3), cơ quan chức năng phát hiện nhiều nam nữ có dấu hiệu phê ma tuý.

người dân kiểm tra thì phát hiện thượng úy công an M.X.T (trú xã Hồng Thuận, huyện Giao Thuỷ) tử vong trên ghế lái. Công an tỉnh Nam Định đang điều tra vụ việc. (Xem chi tiết) Thấy chiếc ôtô màu trắng đỗ ven đường đê sông Hồng đoạn đi qua địa bàn khu 4A (thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định) từ sáng đến chiều vẫn nổ máy,. Công an tỉnh Nam Định đang điều tra vụ việc.

dùng dao và cây gỗ tấn công khiến Nguyễn Thanh Việt (SN 1991, trú huyện Ea Kar) tử vong. Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã triệu tập Đức và Thảo còn Quốc đang bỏ trốn khỏi địa phương. (Xem chi tiết) Mâu thuẫn trong bữa tiệc chia tay, Nguyễn Cường Quốc (SN 1986, trú phường Tân Lợi) rủ Nguyễn Dương Minh Đức (SN 1991) và Nguyễn Hiếu Thảo (SN 1991, cùng trú phường Tự An). Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã triệu tập Đức và Thảo còn Quốc đang bỏ trốn khỏi địa phương.

Phạm Văn Duy (SN 1973, quê Vĩnh Phúc) tức giận dùng hung khí đâm "tình địch" tử vong và khiến vợ bị thương. Công an huyện Hóc Môn đang tạm giữ nghi phạm để điều tra vụ án. (Xem chi tiết) Thấy vợ tên Lê (SN 1979) mới ly thân nhưng sống như vợ chồng với ông Tạ Bá Đĩnh (SN 1954, ngụ quận 12),. Công an huyện Hóc Môn đang tạm giữ nghi phạm để điều tra vụ án.

Ông Thảo chính là người bẻ khóa hàng loạt xe gắn máy ở một quán nhậu tỉnh Tiền Giang. (Xem chi tiết) Công an thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đã lập biên bản người ra đầu thú để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Người đầu thú là Đổ Bùi Trung Thảo - phó giám đốc Công ty nông sản Tiền Giang (có trụ sở xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè).

Công an Nghệ An đã khởi tố bị can với Hoàng Đức Định (26 tuổi) về tội Môi giới bán dâm. Định bị cáo buộc, tùy thuộc nhan sắc và chiều cao của nữ sinh và ăn chia 50/50. Ngoài ra Định còn hưởng tiền bo 500.000 đồng của mỗi khách.Dìu người hàng xóm say rượu về nhưng lại bị đánh vào mặt,. Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) đã khởi tố, bắt tạm giam Thành về hành vi Cố ý gây thương tích dẫn tới chết người.

Sơn Ngân