Bản tin Hình sự: Sốc với nguyên nhân cô gái 'bom' 150 mâm cỗ cưới tại nhà hàng ở Điện Biên

Bị chủ nhà hàng Tâm Phúc (phường Mường Thanh,) đòi tiền 7 mâm cơm trước đó,. Công an TP Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) đã tìm thấy Cà Thị Út tại một xã gần biên giới và đang điều tra, xử lý.Thông tin liên quan đến việc gia đình xin cho ông Nguyễn Đức Chung tại ngoại để điều trị bệnh,. Do việc chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước là rất nghiêm trọng, cho nên, hiện chưa thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với ông Chung.Đang. Được biết, mỗi ngày Mỹ trả cho Huỳnh Công Hậu (25 tuổi) 100.000 đồng để làm nhiệm vụ đặt cược số và thu tiền còn cho Tống Văn Tâm (22 tuổi) 300.000 công tiền công canh đường.Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Mỹ Anh (SN 2003, trú phường Khương Đình, quận Thanh Xuân) về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".Sau nửa ngày tìm kiếm,. Cơ quan chức năng huyện Krông Nô (Đắk Nông) đang điều tra nguyên nhân vụ án.Đang di chuyển trên đường qua địa phận bản Yên Hòa (xã Mỹ Lý),. Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Sơn Ngân