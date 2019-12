Bản tin Hình sự: Sự thật đáng sợ về bộ xương bị đốt cháy đen trong nghĩa địa

Quảng cáo

Liên quan đến vụ phát hiện một số mẩu xương bị đốt cháy đen trong nghĩa địa trên đường Nguyễn Thị Nếp, ấp 3A, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TPHCM, qua giám định Công an huyện Củ Chi cho biết đây là xương người. Trước đó, vào khoảng 9h sáng 2/12, một số người dân đi cắt cỏ về ngang khu nghĩa địa thuộc Ấp 3A, xã Tân Thạnh Đông, phát hiện đống tro tàn cùng một số bộ phận xương nghi là xương người nên gọi điện thoại báo cơ quan chức năng (xem chi tiết).

Khoảng 15h chiều ngày 3/12 tại một khu dân cư đang san lấp mặt bằng nằm bên đường Mỹ Phước Tân Vạn thuộc phường Bình Chuẩn, TX. Thuận An, Bình Dương, người dân phát hiện một thi thể cháy đen. Nhân chứng sau đó gọi báo cơ quan chức năng. Nhận tin báo, Công an, Viện Kiểm sát TX Thuận An đến hiện trường khám nghiệm tử thi. Do thi thể cháy không còn nguyên vẹn nên chưa xác định được giới tính (xem chi tiết).

Hôm qua (2/12), TAND cấp cao tại TPHCM đưa vụ ly hôn giữa ông Đặng Lê Nguyễn Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo ra xét xử phúc thẩm, theo kháng cáo của hai bên, kháng nghị của Viện Kiểm sát. Tại phiên tòa, phía bà Thảo yêu cầu thay đổi thành phần Hội đồng xét xử (HĐXX) vì HĐXX phiên tòa phúc thẩm này gồm 3 người thì có 2 thẩm phán đã từng giải quyết các vụ việc liên quan đến bà Lê Hoàng Diệp Thảo và đều không chấp nhận kháng cáo của bà Thảo; Phía bà Thảo cũng yêu cầu giám định tâm thần đối với ông Vũ; Triệu tập đại diện giám định tài sản và một số người có liên quan. HĐXX đã bác các yêu cầu này vì không có căn cứ (xem chi tiết).

Liên quan đến vụ việc người đàn ông tử vong dưới suối với nhiều vết cứa ở cổ; chiều 2/12, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Công an xã Sơn Lương (huyện Văn Chấn, Yên Bái) cho biết, trước khi xảy ra vụ việc, anh Lò Văn Duy (SN 1980, người địa phương) xảy ra mâu thuẫn với vợ con. "Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, con dao tại hiện trường chính là của gia đình nạn nhân. Vết thương trên cơ thể nạn nhân chỉ là những vết cứa chứ không phải là chém. Từ đó cơ quan chức năng nhận định có tới 90% đây là vụ tự sát” (xem chi tiết).

Sáng nay (3/12), trao đổi với Tiền Phong, anh Nguyễn Công Thắng (24 tuổi, trú xã Thụy Sơn, Thái Thụy, Thái Bình) là tài xế hãng taxi Mai Linh Thái Bình cho biết, sau khi thấy thông tin về việc nữ trung tá Vũ Thùy L, đang công tác tại Phòng Hồ sơ - Nghiệp vụ, Công an tỉnh Thái Bình bị tố cáo có hành vi "bùng" tiền đối với một tài xế, anh Thắng đã đối chiếu và xác định nữ trung tá này cũng chính là người đã "quỵt" nợ, lừa tiền, sau đó có hành vi đe doạ khi bị anh đòi tiền . Phòng Thanh tra Công an tỉnh Thái Bình đã xác minh bước đầu và xác nhận người phụ nữ bị tố cáo là Vũ Thùy L, hiện là cán bộ phòng Hồ sơ nghiệp vụ (PV06), mang cấp hàm trung tá (xem chi tiết).

Cục CSĐT tội phạm về ma túy - Bộ Công an cho biết đã cử lực lượng trinh sát vào các tỉnh Quảng Nam, Thừa Thiên- Huế để phối hợp điều tra nguồn gốc số lượng ma túy khủng trôi dạt trên biển. Trước đó, ngày 30/11 Bộ đội biên phòng Quảng Nam đã thu giữ khoảng 25 bánh ma túy (trọng lượng hơn 10kg) trong một can nhựa màu vàng trôi dạt gần bờ biển và được người dân xã Tam Thanh (TP Tam Kỳ) nhặt được, giao nộp. Toàn bộ các bánh heroin này được đóng gói bằng bao nilon rất tỉ mỉ, bên trong các lớp nilon dường như có một lớp giấy màu vàng nhạt, trên bề mặt có một vòng tròn đỏ và nhiều chữ Trung Quốc (xem chi tiết).

Chiều 2/12, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang lấy lời khai nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet, với tổng số tiền cá cược hơn 15 tỷ đồng. Trước đó, ngày 1/12, đội phòng chống tội phạm công nghệ cao, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Đắk Lắk) đã tiến hành bắt giữ: Trương Thế Anh (tên gọi khác là “Tèo”, SN 1990), Nguyễn Hồng Tùng (SN 1993), Phan Huỳnh Thanh Vĩ (SN 1982) cùng trú ở huyện Ea Kar và Huỳnh Đức Hiệp (SN 1964), Nguyễn Hữu Lộc (SN 1968), Nguyễn Văn Cuộc (SN 1961) đều trú ở huyện Krông Pắk để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi Tổ chức đánh bạc thông qua mạng Internet (xem chi tiết).

Khi trả lời câu hỏi của báo Tiền Phong về việc vì sao Nguyễn Quang Huy - Chánh văn phòng TAND huyện Cao Phong trốn truy nã vẫn được kết nạp Đảng, ông Đinh Văn Long – Bí thư Đảng ủy phường Thái Bình (TP Hòa Bình) cho biết, vụ án xảy ra theo thông báo của công an tỉnh vào năm 1993, thời điểm này là xã Thái Bình. “Qua kiểm tra hồ sơ, Đảng ủy xã không xác định được người thẩm định hồ sơ, lý lịch cho Nguyễn Quang Huy. Hồ sơ cũng không thể hiện thông báo phát lệnh truy nã của công an tỉnh. Tôi có hỏi cán bộ công an địa phương nhưng cũng không có thông tin gì liên quan Nguyễn Quang Huy trốn truy nã, vi phạm pháp luật”, ông Long nói (xem chi tiết).



Lộc Liên