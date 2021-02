Bản tin Hình sự: 'Tâm sự' trong công viên, đôi nam nữ bị phạt 4 triệu

Ghen tuông cuồng loạn sau nhiều lần cãi vã,. Công an huyện Củ Chi đã tạm giữ nghi phạm Thảo để điều tra hành vi "Giết người".

Bị dừng xe vì không đội mũ bảo hiểm,. Công an huyện Tân Yên tiến hành tạm giữ đối tượng và tang vật, phương tiện có liên quan. Qua kiểm tra, ông Cường có nồng độ cồn trên 0,4 miligam/lít khí thở.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TPHCM đã. Trước đó tháng 4/2019, vụ án này đã được Công an TPHCM ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố 2 bị can về tội Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy.