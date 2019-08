Bản tin Hình sự: Thai phụ bị chồng chém lòi xương bàn tay, vỡ nền sọ

Quảng cáo

Mới đây, đại tá Nguyễn Văn Loan -Trưởng công an huyện Tánh Linh (Bình Thuận) cho biết đã khởi tố Huỳnh Văn An (ở xã Huy Khiêm) về tội "Cố ý gây thương tích". Được biết An yêu chị Lâm Thị Mến (31 tuổi, quê An Giang) ở Sài Gòn rồi dắt về quê sinh sống nhưng không đăng ký kết hôn. Chị này đang mang thai tháng thứ 6. Khuya 16/8, An đi nhậu về chửi mắng khiến chị Mến lo sợ chạy ra phía sau nhà trốn. Gã cầm gậy gỗ rượt theo đánh vào đầu, chân tay và lấy dao chém chị lòi xương bàn tay. Nạn nhân được chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) điều trị với tình trạng chấn thương đầu, vỡ nền sọ, gãy nhiều xương hai tay và chân trái (tổng hợp).

Theo truy tố, năm 2017, bị cáo Thú làm thợ phụ lắp điện nước trong 6 tháng cho ông C. với tiền lương 27 triệu đồng (4,5 triệu /tháng). Đến tháng 5/2018, ông C. đã trả 26 triệu đồng, còn nợ lại 1 triệu.Tuy nhiên, Thú không đồng ý mức lương 27 triệu đồng và yêu cầu ông C. phải trả mình 31 triệu đồng, tức phải đưa thêm 5 triệu đồng. Do không đúng thỏa thuận, ông C. không đồng ý nên từ đó, Thú nảy sinh đốt nhà ông chủ cũ (xem chi tiết).

UBND quận Thanh Xuân vừa có báo cáo về vụ cháy tại kho chứa hàng thuộc Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông, địa chỉ số 87-89 phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung. Đồng thời, giao Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Hà Nội chủ trì phối hợp với Công an quận Thanh Xuân tổ chức điều tra nguyên nhân vụ cháy (xem chi tiết).

Ngày 29/8, nguồn tin từ Công an TP.Bảo Lộc, cơ quan cảnh sát điều tra đã triệu tập Trần Trung Dũng (còn gọi là Dũng Cò, 24 tuổi, ngụ xã Hòa Nam, huyện Di Linh, Lâm Đồng) cùng 2 nghi can khác tên là Tài và Ân (đều trú phường Lộc Phát). Tại cơ quan điều tra, các nghi can nói trên thừa nhận có mặt trong nhóm người đột nhập vào nhà, đâm chết anh Trần Quang Khải, tuy nhiên, các đối tượng chưa khai ai là người cầm dao đâm vào đùi khiến nạn nhân tử vong (xem chi tiết).

Liên quan đến vụ việc “võ sư” đánh vợ gây phẫn nộ dư luận thời gian vừa qua, theo gia đình chị Vũ Thị Thu L. (SN 1992, trú Hà Nội), ngày 28/8, gia đình đã đồng ý hoà giải với phía nhà chồng trước vụ việc. Được biết, phía gia đình chị L. cũng đã rút đơn, ký bảo lãnh cho Vinh nhưng vẫn sẽ làm thủ tục ly hôn (xem chi tiết).

Ngày 29/8, TAND tỉnh Sơn La đã ra quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án gian lận điểm thi THPT Quốc gia năm 2018 tại tỉnh này vào ngày 16/9 tới đây. Ông Hoàng Tiến Đức - Giám đốc Sở giáo dục Sơn La được xác định đã đưa thông tin 10 thí sinh cho cấp dưới để nâng điểm. Tuy nhiên, ông này không bị xử lý hình sự và được tòa án triệu tập trong vai trò nhân chứng (xem chi tiết).

Liên quan đến đường dây sản xuất xăng giả mà Công an đang triệt phá, ngày 29/8, một cán bộ lãnh đạo Viện KSND tỉnh Đắk Nông xác nhận, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can Lê Văn Tĩnh (SN 1985, trú tại tỉnh Đồng Nai) để tiếp tục điều tra về hành vi sản xuất, mua bán hàng giả (xem chi tiết).

Nguyễn Tiến Anh (26 tuổi, trú huyện Cẩm Xuyên) bị TAND Hà Tĩnh phạt tù chung thân do giết người trong trại giam. Theo cáo trạng, khoảng 15h30 ngày 19/3, trong lúc làm nhiệm vụ bán hàng tại căng tin của trại giam Xuân Hà (đóng ở xã Thạch Lưu, huyện Thạch Hà), Tiến Anh và phạm nhân Trần Văn Lợi (24 tuổi) uống rượu rồi xảy ra mâu thuẫn. Cả hai sau đó cầm hung khí lao vào đánh nhau. Quá trình ẩu đả, Tiến Anh cầm dao dài gần 40 cm đâm một nhát trúng lưng Lợi khiến gục xuống. Nạn nhân tử vong do mất máu cấp (tổng hợp).



Lộc Liên

Tổng hợp