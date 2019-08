Bản tin Hình sự: Thanh niên 21 tuổi chém em trai trọng thương rồi treo cổ tự sát

Quảng cáo

Chiều 15/8, Công an huyện Đức Trọng cùng phòng ban chức năng Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ anh trai chém em ruột chấn thương sọ não. Thông tin ban đầu, Ya Phát và Ya Hậu mâu thuẫn từ trước. Cuối buổi sáng 15/8, trong lúc cùng nhau uống rượu, giữa hai anh em xảy ra cãi cọ, xô xát. Ya Phát dùng dao chém em trai là Ya Hậu bị thương nặng, phải vào Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu. Đến khoảng 12 giờ trưa cùng ngày, hàng xóm phát hiện Ya Phát chết trong tư thế treo cổ tại nhà (xem chi tiết).

Thông tin từ Công an quận Ngô Quyền (TP. Hải Phòng) sáng nay (15/8), trên địa bàn quận vừa xảy ra một vụ trọng án khiến 2 người thiệt mạng vào sáng sớm cùng ngày. Theo đó, khoảng 3h sáng (15/8), do mâu thuẫn cá nhân thanh niên tên H. (sinh năm 1995) đã dùng dao đâm vào C (sinh năm 2004) tại khu vực Nhà hàng Vũ Lập (phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng). Sau khi gây án, H bỏ chạy đến đoạn ngõ 18 (đường Ngô Quyền, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng) thì trốn lên gác hai của một ngôi nhà trong ngõ rồi cắt tay tự sát. Phát giác vụ việc, người dân nhanh chóng thông tin tới cơ quan chức năng (xem chi tiết).

Nguồn tin từ Công an TX. Bình Long (Bình Phước) cho biết đơn vị này đang phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Phước để điều tra nguyên nhân tử vong của ông Trương Đức Lộc. Theo thông tin ban đầu, chiều tối 14/8, ông Trương Đức Lộc (SN 1972, ngụ tổ 4, khu phố Phú Thuận, phường Phú Thịnh, TX. Bình Long) được người dân phát hiện nằm ở ngoài vườn phía sau nhà trong tình trạng không mặc quần áo (xem chi tiết).

Khoảng 22h30 đêm 14/8, một cô gái (khoảng 25 tuổi) đi xe máy mang BKS:64D1-262.02 lưu thông trên đường ĐH406 hướng từ Cầu Khánh Vân về ngã tư Khánh Bình, TX. Tân Uyên bị cướp giật mất điện thoại. Để lấy lại tài sản, nạn nhân tăng ga đuổi theo nhưng do không làm chủ được tốc đỗ đã tông vào xe máy mang BKS: 83P4-126.4 do hai nam thanh niên chở nhau. Sau khi va chạm, xe máy của cô gái lao xuống cống thoát nước bên đường. Vụ tai nạn khiến cả 3 người bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch (xem chi tiết).

Sau khi đến nhà nghỉ Hương Giang (thuộc khu Nhân Cầu 1, thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà) Huân đã thuê phòng và nhắn tin yêu cầu chị T. đến gặp để quan hệ tình dục. Do lo sợ bị Huân phát tán hình ảnh sẽ ảnh hưởng đến danh dự của bản thân và hạnh phúc gia đình nên chị T. đi đến nhà nghỉ trên gặp Huân. Tại đây, chị T. đề nghị Huân xóa ảnh và từ chối việc quan hệ tình dục với Huân nhưng Huân không đồng ý và nói với T. phải quan hệ tình dục trước thì sẽ xóa ảnh (xem chi tiết).

Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Quảng Ninh) đã phối hợp với Công an TP Hạ Long bất chợt kiểm tra một chung cư tại TP Hạ Long và phát hiện chủ nhà đang chứa 8 phụ nữ trong đó có 3 người đang mang thai không đăng ký tạm trú tạm vắng nằm trong đường dây mua bán bào thai. Sau đó, cơ quan công an đã bàn giao 8 phụ nữ trên cho Trung tâm Công tác xã hội tỉnh. Tại thời điểm bàn giao, sức khoẻ của 8 phụ nữ này đều tốt, tâm lý ổn định (xem chi tiết).

TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) thông tin, dự kiến ngày 26/8 sẽ đưa ra xét xử lại vụ mua bán dâm xảy ra tại khách sạn Bavico Nha Trang. Theo cáo trạng của Viện KSND TP Nha Trang, vào đêm 24/10/2017, lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa bất ngờ đột kích khách sạn 4 sao Bavico Nha Trang. Tại 3 phòng không số thuộc các tầng 8, 20 và 21, lực lượng chức năng đã bắt quả tang 3 cô gái đang bán dâm cho nam du khách đến từ Trung Quốc. Cùng lúc tại tầng 4 của khách sạn, lực lượng công an cũng đã khống chế Nguyễn Văn Hiếu - nghi can điều hành động mại dâm và tạm giữ 22 nữ nhân viên "kiêm" gái bán dâm (xem chi tiết).

Liên quan đến vụ việc Ông Nguyễn Văn Bằng (nguyên Chánh án TAND huyện Ea Kar) từng bị người dân làm đơn tố cáo kèm clip vị này đang mua dâm với gái bán dâm trong nhà nghỉ. Được điều lên công tác ở TAND tỉnh Đắk Lắk, thẩm phán Bằng lại được phân công làm chủ toạ xét xử vụ án có tội danh hiếp dâm; ông Nguyễn Duy Hữu – Chánh án TAND tỉnh Đắk Lắk xác nhận và cho biết, hành vi của ông Bằng đã diễn ra cách đây được 1 nhiệm kỳ (5 năm trước đó – PV). Hơn nữa, trong quá trình công tác, ông Bằng cũng có nhiều sự phấn đấu (xem chi tiết).

Lộc Liên

Tổng hợp