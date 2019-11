Bản tin Hình sự: Thêm thông tin về vụ bị can tử vong khi đang tạm giam ở Hà Nam

Quảng cáo

Ngày 23/11, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), phối hợp Công an huyện Hóc Môn, TPHCM đã bắt giữ một đối tượng và vận động đối tượng thứ hai trong vụ cướp tiệm vàng ở huyện Hóc Môn ra đầu thú. Trước đó, khoảng 15h chiều cùng ngày, 2 đối tượng nam giới đi trên 1 xe máy màu đen đến trước tiệm vàng Thông Phương tại địa chỉ 65/1 Trần Văn Mười, Ấp Xuân Thới Đông 1, huyện Hóc Môn rồi dừng lại. Lúc này người ngồi sau tiến vào bên trong tiệm vàng, nổ liên tiếp nhiều phát súng để đe doạ rồi dùng một vật cứng đập tủ kính và lấy đi một số lượng vàng rồi tháo chạy cùng đồng bọn đang đứng chờ bên ngoài (xem chi tiết).

Thông tin từ Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Nam Định cho biết, cơ quan này đã mở rộng điều tra vụ án, áp dụng biện pháp ngăn chặn là cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 điều dưỡng viên khác tại Khoa hô hấp bệnh viện Nhi Nam Định là Nguyễn Thị Thanh Thủy, (35 tuổi, trú tại xã Lộc An, TP Nam Định) và Bùi Thị Huế (32 tuổi, trú tại phường Lộc Vượng, TP Nam Định) do vì có liên quan đến việc gian lận thuốc, vật tư y tế rồi tuồn ra ngoài bán (xem chi tiết).

Sáng nay, 23/11, đại diện Công an tỉnh Hà Nam cho biết, căn cứ vào kết quả giám định của đơn vị được trưng cầu là Cơ quan giám định pháp y Bộ Công an và kết quả điều tra về toàn bộ vụ việc, đến chiều tối qua (22/11), Công an tỉnh Hà Nam đã công bố kết luận ban đầu về nguyên nhân tử vong của can phạm Đặng Thanh Tùng (26 tuổi, trú tại tổ 10, phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) trong thời gian tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Nam. Qua quá trình khám nghiệm, ban đầu xác định bị can Tùng chết do nguyên nhân bệnh lý, không có dấu vết tác động của ngoại lực (xem chi tiết).

Cơ quan công an huyện Lương Sơn (Hòa Bình) đang điều tra làm rõ vụ việc nam thanh niên bị "đạn lạc" bay trúng đùi khi đang ở trong vườn. Theo đó, cách đây khoảng 3 ngày (ngày 20/11) nam thanh niên tên Đ.H.C (SN 1990, trú xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn) bị trúng đạn lạc khi đang ở trong vườn. Cụ thể, anh C. bị viên đạn không rõ từ đâu bay tới trúng vào đùi dẫn đến bị thương được đưa đi cấp cứu và lấy viên đạn ra (xem chi tiết).

Thông tin từ Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này đã bắt giữ Hoàng Minh Phong (SN 2002, trú tại huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Phong là nhân viên quán karaoke ở xã Thạch Bằng (huyện Lộc Hà). Tối 20/11, em Nhật cùng một số người bạn đến quán này hát và xảy ra mâu thuẫn nhưng được mọi người can ngăn. Sáng 21/11, Phong đã tìm đến tận lớp học của em Nhật để nói chuyện và hai bên tiếp tục xảy ra cãi cự và thách thức nhau. Sau đó Phong thủ 2 con dao nhọn gọt hoa quả và một số hung khí khác rồi quay trở lại, khi em Nhật vừa ra khỏi cổng trung tâm được một đoạn khoảng 100m thì bị Phong dùng dao đâm trúng bụng (xem chi tiết).

Ngày 22/11, TAND tỉnh Đắk Nông mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Hữu Huân, (SN 1963, nguyên Phó chủ tịch UBND huyện Tuy Đức) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”. Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Đắk Nông, trong thời gian còn làm việc tại Lâm Trường Quảng Trực, sau này là Công ty THHH MTV Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên (xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức), Huân đã để lấn chiếm hơn 18ha đất tại bon Bu Sop, xã Quảng Trực để canh tác và trồng cây lâu năm (xem chi tiết).

Chiều qua (22/11), Bộ đội Biên phòng Sơn La cho biết vừa bắt giữ một đối tượng vận chuyển trái phép 6.000 viên ma túy tổng hợp. Theo đó, thực hiện kế hoạch nghiệp vụ, vào hồi 18 giờ 30 phút ngày 21/11, tổ công tác của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập và Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng Sơn La làm nhiệm vụ tại khu vực bản Căng Tỵ, xã Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu, Sơn La đã bắt quả tang đối tượng Giàng Láo Bô (SN 1998, trú bản Căng Tỵ, xã Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 6.000 viên ma túy tổng hợp, một xe máy và một điện thoại di động (xem chi tiết).

Thông tin từ Công an xã Thủy Đường (huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng) xác nhận trên địa bàn xã này vừa xảy ra vụ việc một người đàn ông khống chế nữ tài xế taxi đưa lên núi và yêu cầu người nhà mang 200 triệu đồng đến chuộc người. Nạn nhân được xác định là chị P.T.D. (sinh năm 1986, trú quận Kiến An, Hải Phòng). Thời điểm lực lượng Công an lên núi truy tìm thì nghe thấy tiếng người phụ nữ kêu cứu. Khi tiếp cận khu vực này thì công an phát hiện chị D. trong tình trạng tay, chân bị trói bằng băng dính còn người đàn ông khống chế chị D. đã bỏ trốn (xem chi tiết).

Ngày 22/11, đại úy Nguyễn Đức Việt - Đội trưởng Hình sự, Công an huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) cho biết, cơ quan điều tra đang hoàn thiện hồ sơ 52 đối tượng để khởi tố vụ án “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” quy mô lớn vừa triệt phá. Trước đó, qua trinh sát, cơ quan công an xác định ông Lưu, trú tại xã Đại Đồng là người cầm đầu tổ chức đánh bạc tại hầm ngầm trong khuôn viên nhà mình. Dù ngôi nhà ở giữa khu dân cư đông đúc, nhưng mỗi ngày người này vẫn tổ chức đánh bạc cho hàng chục đối tượng bằng nhiều thủ đoạn tinh vi (xem chi tiết).

