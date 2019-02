Bản tin Hình sự: Thêm tình tiết 'sốc' vụ nữ sinh Điện Biên bị sát hại

Công an huyện Chơn Thành (Bình Phước) phát hiện và bắt quả tang một nữ tiếp viên đang massage kích dục cho khách ở chòi lá trong quán cà phê. Được biết, nhận viên ở đây có "nhiệm vụ" gạ khách sử dụng "dịch vụ" của quán. (Xem chi tiết) Bất ngờ kiểm tra một quán cà phê tại thị trấn Chơn Thành (Chơn Thành) do chị Lê Thị Thanh Thúy (SN 1986) làm chủ,. Được biết, nhận viên ở đây có "nhiệm vụ" gạ khách sử dụng "dịch vụ" của quán.

Hiếu được cho đã rơi từ giường tầng xuống nền nhà khi đang năm ngủ và tử vong sau vài giờ được phát hiện và đưa đi cấp cứu. (Xem chi tiết) Công an huyện Bù Gia Mập (Bình Phước) đang điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của Trương Trung Hiếu (SN 1984, thường trú quận 4, TP.HCM) - là học viên tại Trung tâm Cai nghiện ma túy Đức Hạnh đóng huyện Bù Gia Mập.

Trần Hồng Thiện (24 tuổi, ngụ phường Châu Phú B, TP Châu Đốc) dùng kéo đâm Trung úy Trần Văn Bé Năm (Công an phường Châu Phú B) tại tiệm game bắn cá. Sau vài tháng bỏ trốn, Nhân vừa tới Công an thành phố Châu Đốc (An Giang) đầu thú. (Xem chi tiết) Bị phát hiện sử dụng ma túy và sợ bị bắt đi cai nghiện,. Sau vài tháng bỏ trốn, Nhân vừa tới Công an thành phố Châu Đốc (An Giang) đầu thú.

ông Hưng được phân công bảo vệ phòng chứa các bài thi trong kỳ thi THPT quốc gia tại Sơn La, tuy nhiên đã thông đồng mở khóa phòng để một số người sửa chữa điểm bài thi. (Xem chi tiết) Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố ông Đỗ Khắc Hưng (54 tuổi, cựu trung tá, cán bộ phòng An ninh chính trị nội bộ - PA83, Công an tỉnh Sơn La) về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo điều tra,

2 cán bộ Công an phường Hàm Rồng và 2 cán bộ của Ban quản lý rừng Hàm Rồng đã tiếp xúc với máu của đối tượng, có nguy cơ phơi nhiễm HIV. (Xem chi tiết)

Trong quá trình trốn chạy, "sưa tặc" Nguyễn Đức Thuận (SN 1984, trú TP.Thanh Hóa; là đối tượng bị nhiễm HIV), bị trầy xước chảy máu nhiều ở người và mặt do lẩn trốn trong bụi cây gai leo. Khi dẫn giải đối tượng,

ông N.V.T (SN 1971) thường xuyên đánh đập mẹ già là bà N.T.T (SN 1940), Đội trưởng Đội Cứu nạn giao thông Tây Ninh đã bí mật theo dõi để quay lại clip diễn biến làm bằng chứng tố cáo. Công an xã Long Thành Trung (huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh) đang điều tra, xứ lý "nghịch tử" trên. (Xem chi tiết) Phẫn nộ việc, Đội trưởng Đội Cứu nạn giao thông Tây Ninh đã bí mật theo dõi để quay lại clip diễn biến làm bằng chứng tố cáo. Công an xã Long Thành Trung (huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh) đang điều tra, xứ lý "nghịch tử" trên.

(Xem chi tiết) Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bắt giữ Nguyễn Hữu Phước (SN 1998, trú thị xã Kỳ Anh), Nguyễn Thành Trung (SN 1985, trú huyện Hương Sơn) và Nguyễn Anh Tuấn (SN 1992, trú Nghệ An) sau nhiều giờ cầm súng và lựu đạn cố thủ trên ô tô. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu 9 kg ma túy đá, 2.000 viên ma túy tổng hợp.

Công an tỉnh Điện Biên vừa tạm giữ hình sự đối với Bùi Văn Công (trú xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên) sau khi bắt Vương Văn Hùng (SN 1985, trú phường Mường Thanh, TP Điện Biên) do liên quan tới cái chết của nữ sinh viên Cao Mỹ Duyên (22 tuổi). Theo đó,Đang ăn cơm, Lò Văn Luân (SN 1993, trú bản Hua Nguống, xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên) bế Lò Minh K. (10 tháng tuổi) vào nhà tắm chốt cửa. Lâu không thấy ra,. Công an Điện Biên đang điều tra vụ việc.

