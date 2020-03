Bản tin Hình sự: Thiếu tá công an tử vong vì bị 2 đối tượng dùng mác truy sát

Quảng cáo

Sau khi nhậu say, Đặng Ngọc Giàu (29 tuổi) lấy cây mác (loại dao tự chế) dài 55cm qua nhà thiếu tá Nguyễn Thanh Hải (SN 26 tuổi, cùng trú tại phường Thới Bình) thách thức. Sau đó, Đặng Ngọc Minh (33 tuổi) đến giật cây dao từ Giàu đâm mạnh, liên tiếp vào người anh Hải, còn Giàu thì dùng cán dao đánh liên tiếp vào vai, mặt, đầu của anh Hải khiến anh tử vong sau đó. VKSND thành phố Cần Thơ đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Minh và Giàu về tội “Giết người”.(xem chi tiết)

Công an tỉnh Thanh Hoá đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam gần 4 tháng đối với bị can Nguyễn Ngọc Đính (SN 1963) - trưởng phòng Pháp chế Cục Thuế tỉnh Thanh Hoá để điều tra về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Ông Đính bị bắt quả tang khi đang cưỡng đoạt 100 triệu đồng của một doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.(xem chi tiết)

Công an phường Hiệp Tân, quận Tân Phú đã xử phạt 10 triệu đồng đối với tài xế N.V.Đ (SN 2000, ngụ quận Tân Phú) vì hành vi tung tin sai sự thật về vụ phong toả TPHCM trong 14 ngày. (xem chi tiết)

Sau khi rượu say, Trần Mạnh Tuấn (SN 1982, trú ở thôn An Tiến, xã An Lư, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) cầm thẻ ATM đi rút tiền tại cây ATM ngân hàng VPBank (tại tỉnh lộ 359, thuộc thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên) và ngân hàng EximBank (tại xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên) nhưng đều không rút được tiền. Bực tức, Tuấn vác gạch đật nát màn hình 2 cây ATM trên. Lực lượng chức năng địa phương đã bắt giữ Tuấn và đưa về trụ sở làm việc. (xem chi tiết)

Sau khi chia tay, tượng Nguyễn Thành Trung (SN 1995, Tiên Lãng, Hải Phòng) thiếu tiền tiêu xài nên nhắn tin cho người yêu cũ là T.T.A yêu cầu đưa cho mình 5 triệu đồng nếu không sẽ đăng clip “nóng” của hai người lên mạng và gửi cho người thân của chị A. Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã bắt giữ Trung vì hành vi "Cưỡng đoạt tài sản". (xem chi tiết)

2 sinh viên và 1 thầy dạy lái xe đi từ Pleiku đến ngầm Soi Di (thuộc khu bán ngập của hồ Thuỷ điện An Khê - Ka Nak, địa phận xã Xuân An, thị xã An Khê, Gia Lai) để câu cá, tổ chức uống rượu. Sau đó cả nhóm lấy xuồng (thuyền) của người dân chèo ra hồ chơi rồi tử vong do đuối nước. Lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc. (xem chi tiết)

Công an Ninh Bình vừa triệt phá thành công chuyên án 262B và bắt khẩn cấp 6 đối tượng trong đường dây đánh bạc dưới hình thức số lô, số đề sử dụng Internet, cài đặt phần mềm zalo, phần mềm "Loto Pro" trên điện thoại thông minh với số tiền giao dịch mỗi ngày lên đến hàng tỷ đồng do Nguyễn Bách Tùng (40 tuổi, trú phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) cầm đầu và điều hành. (xem chi tiết)



Ngày 29/3, khi công an huyện Đất Đỏ (Bà Rịa- Vũng Tàu) phối hợp với công an thị trấn Phước Hải kiểm tra hai căn hộ ở một khu du lịch ven biển đã phát hiện 25 thanh niên nam nữ đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy. (xem chi tiết)

