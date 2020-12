Bản tin Hình sự: 'Thợ săn' trượt chân ngã vào súng, một người trúng đạn tử vong

Tham gia, Phạm Đức Bình (SN 1976, trú thị xã Thái Hòa, Nghệ An) đã bỏ trốn rồi đổi tên và tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo. Sau 23 năm trốn lệnh truy nã về tội Giết người, Phạm Đức Bình vừa bị Công an tỉnh Nghệ An bắt ở Tây Ninh và dẫn giải về Nghệ An.