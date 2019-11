Bản tin Hình sự: Thông tin mới nhất về nữ tài xế Mercedes vụ tai nạn cháy rụi xe

Quảng cáo

Khoảng hơn 7h ngày 20/11, tại khu vực cầu Hòa Mục (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa nhiều phương tiện ô tô, xe máy và xe đạp điện. Vụ tai nạn khiến 1 người phụ nữ tử vong, một số người khác bị thương được đưa đi bệnh viện. Toàn bộ các phương tiện trong vụ tai nạn gồm 1 ô tô Mercedes, 3 xe máy và 1 xe đạp điện bị cháy rụi. Theo một nguồn tin của phóng viên Tiền Phong, người phụ nữ trung tuổi lái ô tô Mercedes trong vụ việc đã tới cơ quan công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) trình diện (xem chi tiết).

UBND huyện Châu Thành thông tin, trưa 20/11, có 116 học viên cai nghiện ma túy ở xã Tam Hiệp (huyện Châu Thành, Tiền Giang) đồng loạt tràn ra cổng trại, một số thanh niên còn lấy hai xe máy của người dân để chạy trốn. Dọc đường, nhóm học viên còn ghé một sạp quần áo lấy đi nhiều áo khoác. Hàng trăm cảnh sát sau đó được điều động, chốt chặn tại các tuyến đường chính để truy tìm. Đến 13h30, hơn 50 người đã được đưa trở lại trung tâm (xem chi tiết).

Sáng 20/11, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt án chung thân đối với Tô Văn Mai (46 tuổi, xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức) về tội "Giết người". Theo cáo trạng, trong lúc tranh cãi chuyện làm cỗ và mua bia rượu đãi khách cho đám giỗ mẹ với vợ là bà Võ Thị Bảy (45 tuổi); Do có sẵn có hơi men ông Mai cầm dao đâm vợ một nhát vào lưng. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong sau đó (xem chi tiết).

Hôm nay (20/11), TAND tỉnh Quảng Bình đã tuyên mức án đối với Nguyễn Thị Tình (SN 1981, quê huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai; tạm trú tại phường Hải Thành, TP Đồng Hới) 12 tháng tù về tội Môi giới mại dâm. Theo cáo trạng, khi có khách nam đến hát karaoke và đặt vấn đề mua dâm tại một quán ở TP Đồng Hới thì Tình là quản lý đã liên lạc qua zalo với cháu ruột là Nguyễn Thị H và Nguyễn Thị D (bạn H), giới thiệu việc bán dâm cho 2 người với số tiền từ 2,5 đến 3 triệu đồng/lượt, trong đó Tình hưởng 500.000 đồng/người (xem chi tiết).

Chiều 20/11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Huế cho biết, vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt nhóm hoạt động tín dụng đen gồm Hoàng Minh Sơn, Lê Đức Thắng (cùng SN 1992) và Mai Văn Phúc, Nguyễn Xuân Tiến (cùng SN 1997, hộ trú huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) để điều tra về tội danh “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”. Hình thức cho vay là trả góp cả gốc lẫn lãi hàng ngày, lãi suất từ 1% đến 2% mỗi ngày, chu kỳ thường 10 -25 ngày, tiền phí đi thu đối với khoản vay là từ 5% đến 10% tổng tiền gốc. Lãi suất mà các đối tượng cho vay từ 365% đến 730%/năm, vượt từ 18,25 lần đến 36,5 lần so với mức lãi suất quy định trong Bộ luật Dân sự (xem chi tiết).

Ngày 19/11, Công an huyện Hóc Môn (TPHCM) đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM điều tra vụ ẩu đả xảy ra tại quán karaoke ở ấp Trung Mỹ Tây, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn làm một người tử vong. Nạn nhân là ông N.Q.M., sinh năm 1962, quốc tịch Mỹ. Trước đó, ông M. cùng nhóm bạn đến quán karaoke H.K. để vui chơi thì xảy ra mâu thuẫn với một nhóm khoảng 10 người. Trong lúc ẩu đả, ông M. bị đập vỏ chai bia vào đầu, gây chấn thương. Nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng không qua khỏi. Riêng các đối tượng có liên quan nhanh chóng rời khỏi hiện trường (xem chi tiết).

Hôm qua (19/11), Công an huyện Long Điền phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu điều tra làm rõ vụ nam thanh niên dùng dao đâm bạn gái trọng thương rồi tự sát nhưng bất thành. Trước đó, trong lúc bực tức vì người yêu là chị T. đòi chia tay, 9X đã dùng dao đâm nhiều nhát vào cổ, tay, người chị T. khiến chị hô lên vài tiếng rồi nằm gục. Sau đó, Thái dùng con dao đã đâm người yêu tự đâm vào bụng để tự sát (xem chi tiết).

Ngày 20/11, Công an thị xã Bình Minh (tỉnh Vĩnh Long) ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Anh Kiệt (19 tuổi, ngụ xã Thuận An, thị xã Bình Minh) để điều tra về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Theo điều tra ban đầu, Kiệt và bé gái tên T.K (14 tuổi; ngụ tại địa phương) quen nhau qua mạng xã hội. Cả hai thường xuyên nhắn tin và nảy sinh tình cảm. Tối 24-8, Kiệt rủ K. đi chơi và nhậu với đám bạn. Sau khi nhậu xong, Kiệt cùng K. đến thuê nhà nghỉ và Kiệt đã giao cấu nhiều lần với em K (xem chi tiết).





Lộc Liên

Tổng hợp