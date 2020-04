Bản tin Hình sự: Thông tin mới vụ người nhà Vũ nhôm giả 'chơi trò cái bang' ở Hội An

Facebook vừa xuất hiện clip dài khoảng 3 phút. Vụ việc được xác định xảy ra cách đây khoảng 3 tháng và hiện nạn nhân đã qua đời. Công an huyện Tri Tôn (An Giang) đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc.

Đang làm nhiệm vụ trên xe buýt BKS: 51B – 300xx chạy tuyến Bến xe Củ Chi-An Nhơn Tây , khi xe đến gần trạm xe buýt Nhuận Đức (huyện Củ Chi),. Công an TP HCM đang điều tra, truy bắt nghi phạm.

Công an Khánh Hòa phát đivới nhận dạng: nam giới, khoảng 25 tuổi, cao từ 1,6 m-1,7 m; vùng bẹn trái có hình xăm chưa xác định... Nạn nhân bị giết khoảng 6 tháng trước thi thể bọc trong valy màu đen có logo hình cá sấu. Phía ngoài là lớp nylon loại bọc thực phẩm và áo khoác đen cùng rèm cửa màu xanh rồi quấn băng keo.

Chở oxy đến số nhà 100 Trần Phú (phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền) thì. Công an quận Ngô Quyền (TP Hải Phòng) đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Do mâu thuẫn với bạn trai mới, Vi Thị Dung (20 tuổi, trú xã Hương Sơn, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) đưa con trai 3 tuổi tới phòng trọ của ngươi yêu ở phường Khắc Niệm (TP Bắc Ninh). Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt khẩn cấp Vi Thị Dung về hành vi “Giết người”.