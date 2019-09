Bản tin Hình sự: Thông tin mới vụ thảm sát 4 người chết ở Hà Nội

Quảng cáo

Liên quan tới vụ án Nguyễn Văn Đông (SN 1966, trú ở xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội) truy sát gia đình em trai. Ông Nguyễn Đình Đà - Chủ tịch UBND xã Hồng Hà cho biết, anh Nguyễn Văn Hiệp (con trai nạn nhân Hải) vô cùng suy sụp, sức khoẻ yếu, hiện người nhà luôn phải túc trực chăm sóc. Về phần gia đình nghi phạm Nguyễn Văn Đông, sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền đã vận động vợ Đông tạm di chuyển khỏi nhà (nhà Đông cạnh nhà ông Hải) về ở bên ngoại (tổng hợp).

Biết được gia cảnh của chị T khó khăn nên mấy năm trước, hàng xóm gần nhà chị là ông Nguyễn T. V thường xuyên sang nhà để "hỏi han". Sự việc ông V xâm hại người tâm thần vỡ lỡ cách đây khoảng gần 1 tháng, khi gia đình và cả xóm phát hiện thấy bụng chị T ngày một lớn, kiểm tra xác định chị T đã có thai. Gặng hỏi thì chị T mới kể lại mọi chuyện và cho biết ông V chính là "tác giả" của bào thai này (xem chi tiết).



Khi thấy em dâu là bà Doãn Thị Việt (SN 1971) đi xe máy ra đến cổng, Đông rút dao chém nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân gục xuống. Phát hiện ông Đông cầm hung khí lao vào nhà, anh Nguyễn Văn Hiệp (SN 1993, con ông Hải) vội bỏ chạy. Không đuổi kịp cháu ruột lại thấy chị Nguyễn Thị Bắc (SN 1991, con ông Hải) đang đứng gần đó nên Đông lao vào tấn công. Quá hoảng loạn trước hành vi man rợ của người thân, chị Đỗ Thị Hồng Nhung (SN 1995, con dâu ông Hải) bế con gái 14 tháng tuổi bỏ chạy nhưng bị Đông chặn đường chém gục cả 2 mẹ con. Ngoài ra, ông Hải cũng bị đối tượng chém dẫn đến tử vong (xem chi tiết).

Như Tiền Phong đã đưa tin, sáng 31/8, Y Biên đi tìm vợ con nhưng không thấy. Đến chiều cùng ngày, Y Biên về chòi rẫy của mình lấy một cái cuốc và đi bộ đến lô cao su giáp ranh với đường nhựa. Khi ra đường, Y Biên gặp ông Võ Tự (SN 1947, ngụ cùng xã) đang điều khiển xe máy đi ngược chiều. Do đang bực tức trong người vì không thấy vợ con nên khi nhìn thấy ông Tự, Y Biên dùng cuốc đánh vào đầu nhiều phát khiến nạn tử vong tại chỗ (xem chi tiết).

Khoảng gần 10h sáng hôm nay (2/9), do mâu thuẫn, Quách Văn Thạo (29 tuổi, trú tại xã Thượng Ninh, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa) đã cầm dao đuổi chém em trai của mình. May mắn, người em này chạy thoát được. Khi biết được sự việc, Thạo đuổi chém em trai, bà Ch. (mẹ Thạo) đã la mắng. Bực tức vì bị la mắng, Thạo đã dùng dao sát hại bà Ch. khi bà đang ngồi trên xe lăn (bà Ch. bị liệt phải ngồi xe lăn nhiều năm nay) (tổng hợp).

Ngày 2-9, Cơ quan CSĐT Công an quận 3 - TP HCM cho biết đang tạm giữ hình sự ông Lê Ngọc Hùng (SN 1974) và Lê Tuấn Anh (SN 2001, con ông Hùng, cùng ngụ quận 3, TP HCM) do có liên quan đến vụ chặt rớt cánh tay ông Nguyễn Hữu Sang (SN 1972, ngụ quận 10, TP HCM). Công an quận 3 cho biết ông Hùng và Anh bị tạm giữ trong trường hợp tạm giữ khẩn cấp để điều tra chứ chưa ra lệnh bắt (xem chi tiết).

Nguyễn Phạm Gia Thọ, nguyên Trưởng phòng quan hệ khách hàng Phòng giao dịch Nam Sài Gòn của Ngân hàng ANZ tại quận 7, và chị dâu Nguyễn Tường Vi (30 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH TM XNK Nông sản Sài Gòn) dự kiến bị TAND đưa ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản vào ngày 10/9. Phần lớn số tiền chiếm đoạt, Thọ đưa cho chị dâu kinh doanh. Nhà chức trách xác định, Thọ đã chiếm đoạt của ANZ tổng cộng 91,3 tỷ đồng. Trong đó, Vi với vai trò là đồng phạm giúp sức chiếm đoạt hơn 80 tỷ (tổng hợp).

Trung tá Nguyễn Việt Cường bị khởi tố về tội làm sai lệch hồ sơ vụ án, vụ việc theo khoản 2 Điều 375 BLHS 2015. Trước khi bị khởi tố, ông Cường làm trưởng Công an phường Phú Thạnh, TP Tuy Hòa, Phú Yên. Theo CQĐT VKSND Tối cao, tội lỗi trên của ông xảy ra cách đây khoảng năm năm, thời ông làm đội trưởng Đội CSĐT tội phạm ma túy Công an TP Tuy Hòa. Theo đó, khi thụ lý hồ sơ, điều tra viên Cường tự viết thêm nhiều nội dung có tính chất buộc tội đối với bị can mua bán trái phép chất ma túy vào các biên bản hỏi cung bị can này…, làm sai lệch hồ sơ vụ án (tổng hợp).



