Bản tin Hình sự: Tiết lộ nguyên nhân ‘nghịch tử’ dùng gậy đánh mẹ 70 tuổi tử vong

Tức giận vì không được mẹ ruột là cụ Thị Smây, SN 1950 chia đất nên Điểu Đôn (SN 1992, xã An Phú, huyện Hớn Quản) “lên cơn điên”, dùng khúc gỗ tầm vông đánh mẹ tử vong rồi đến nhà anh rể gần đó đập phá đồ đạc. Trước khi gây án, Điểu Đôn nghi sử dụng ma túy nên tinh thần thường bất loạn. Công an tỉnh Bình Phước đã tạm giữ hình sự nghi Điểu Đôn để điều tra về hành vi giết người. (xem chi tiết)

Liên quan đến vụ việc tiến sĩ - luật sư Bùi Quang Tín ngã lầu tử vong, bà Nguyễn Thanh Bích (45 tuổi, vợ ông Tín) cho rằng cái chết của chồng bà có uẩn khúc, là một vụ án mạng liên quan đến Ông Nguyễn Đức Trung - phó hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng TP HCM. Tuy nhiên, ông Trung khẳng định mình và TS Tín là bạn bè rất thân thiết, chưa từng xảy ra mâu thuẫn. (xem chi tiết)

Dù đang thuộc diện cách ly y tế tại gia đình do trở về từ vùng có dịch và liên quan tới Bệnh viện Bạch Mai nhưng 3 nam thanh niên đều trú tại xã Trí Nang, 1 nữ trú tại tại xã Đồng Lương (Lang Chánh, Thanh Hoá) vẫn thuê xe ôtô 4 chỗ đi dự sinh nhật bạn. Tổ trực chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại quốc lộ 15A thuộc khu vực dốc Sáp Ong (nới giáp ranh giữa huyện Lang Chánh và Bá Thước) đã lập biên bản cả 4 người. (xem chi tiết)

Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ các đối tượng trong đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ. Tang vật thu giữ 5kg ma túy, 250 triệu đồng, 2 xe mô tô và 2 xe ô tô cùng nhiều tang vật khác tại Quốc lộ 22B (đoạn thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh). (xem chi tiết)

Bị lực lượng chức năng tại chốt kiểm dịch huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) yêu cầu kiểm tra thân nhiệt và nhắc nhỡ việc không đeo khẩu trang, đối tượng Đào Xuân Anh (SN 1990, trú tại thôn Phương Nam, Đông Hải, Tiên Yên) đã lăng mạ, chửi bới và dùng mũ cối đánh bầm dập 2 cán bộ. Công an huyện Tiên Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Anh về tội Chống người thi hành công vụ khi qua chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19. (xem chi tiết)

Vì không đòi được tiền nên Trương Hoàng Duy (tự là "Hai Gà", 28 tuổi) và Nguyễn Văn Tú (41 tuổi), cùng ngụ thị xã Gò Công (Tiền Giang) vác dao đi tìm con nợ là Nguyễn Văn N (43 tuổi; huyện Gò Công Đông) rồi chém nạn nhân dã man giữa phố. Công an thị xã Gò Công, đã tạm giữ hình sự đối với Duy và Tú để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích". (xem chi tiết)

Trong lúc đi ô tô và dùng súng điện bắn trộm chó, Nguyễn Duy Khánh (32 tuổi, Bến Tre) và Nguyễn Văn Hà (33 tuổi, Bắc Ninh) bị công an TX Bến Cát (Bình Dương) bắt quả tang, thu giữ 14 con chó, 6 súng bắn điện và nhiều tang vật sử dụng để trộm cắp. Hiện, lực lượng chức năng đang tạm giữ hai đối tượng để điều tra làm rõ. (xem chi tiết)

Do mâu thuẫn trên mạng với Lâm Thành Long (16 tuổi) và một nhóm thanh niên khác ngụ cùng quận 12, TP.HCM nên Đồng Hà Nhật C. (18 tuổi) hẹn nhóm của Long ra khu vực dân cư Tân Nhã Vinh (phường Thới An) để giải quyết. Sau một hồi nói chuyện, hai nhóm thanh niên lao vào đánh nhau. Lâm Nhật Hào được cho là dùng kéo đâm vào tay và sườn trái của C. khiến nạn nhân ngã gục và tử vong sau đó. Lực lượng chức năng đang điều tra vụ việc. (xem chi tiết)

